〈台化股東會〉去年首虧 董座洪福源向23萬股東致歉 轉型鎖定半導體全年營運樂觀看待

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-27 11:40

台塑 (1301-TW) 集團下台化 (1326-TW) 今 (27) 日舉行股東會，董事長洪福源表示，去 (2025) 年受石化整體景氣低迷、供過於求與產品利差壓縮影響，出現上市以來首度虧損，他也對近 23 萬名台化股東表達十二萬分歉意。總經理呂文聰表示，雖大環境仍詭譎多變，但今年首季運營狀況已改善，加上認列權益法投資收入，EPS 超過 1 元，比去年大幅改善，後續鎖定半導體等高端應用市場，對今年度營運樂觀看待。

去年首度出現上市以來虧損，台化董座向23萬股東致歉，轉型鎖定半導體市場全年營運樂觀看待。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

台化儘管在去年出現上市後首度年度虧損，但董事會考量永續經營及股東權益，並衡量公司淨值仍達 3,458 億元，加上對今年營運抱持樂觀看法，決定動用未分配盈餘，每股擬配發現金股息 0.6 元，以回饋股東支持。

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洪福源與呂文聰在股東會開始首先向台化股東們致歉，對去年績效表現佳，公司將持續精進，更努力的為公司創造永續經營，提升獲利能力。

呂文進表示，去年台化首次虧損，主要是受中國超大產能過剩影響，各種產品嚴重低價競爭，加上 4 月份美國啟動對等關稅，打亂原本穩健供應鏈，對台化出口至其他地區的貿易造成不小的傷害，致使前 2 季連續虧損，第 3 季起調整銷售策略，以減虧及獲利為第一優先下，轉虧為盈，第 4 季損益兩平，但未能弭補上半年的虧損，致全年稅後仍淨損 57 億 9,714 萬元，每股虧損 0.99 元。

呂文進指出，今年台化前 2 個月營運狀況良好，各項產品的利差轉佳，本業持續維持有盈餘，但在美伊爆發衝突，荷姆茲海峽遭封，全世界近 20% 的原油，無法從波斯灣國家輸出，國際油價暴漲，連帶輕油與化學品價格齊漲，3 月份利差更加轉好，加上尚有低成本庫存，加上認列權益法投資，使首季營運表現不錯，目前美伊衝突仍未落幕，波灣國家被戰爭破壞的設施修復需要時間，短時間原料的供應難以恢復戰爭前狀況。

呂文聰指出，第 2 季台化除了安排芳香烴第 2 廠進行歲修外，將持續關注原料供應的狀況，設法找尋替代料源為第一優先，第 2 季合併營收，預估與第 1 季相當，將與包括內銷客戶的忠實客戶協商，在料源稀缺的情況下，穩定供應有利基的客戶，努力維持公司盈利。

展望下半年，呂文聰表示，因波灣國家石化業受到不同程度的破壞，中國過剩產能將會彌補這個缺口，有利於利差改善，預期經營情況審慎樂觀，台化將把握此一商機，適時提高開動率，擴展海內外有利基市場，創造更好的利益，希望保持與上半年的績效相當。

呂文聰強調，未來公司除了持續進行閒置的廠房、土地，進行最有利的活化運用，也朝異業領域布局探索，包括高毛利複合材料業務，透過材料改質與應用導向開發，擴大醫材、車用、電子、AI 伺服器、機能性等用途，提高產品附加價值，目前已展現初步成果，單一工廠每月可貢獻數千萬元獲利，未來將逐步放大至工業化量產。其次為低碳氫氣業務，利用既有製程優勢發展高純度氫氣，鎖定半導體等高端應用市場。