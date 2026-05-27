〈可成股東會〉三大高門檻新領域展現階段性成果 伺服器業務已取單

鉅亨網記者劉玟妤 台南 2026-05-27 10:55

機殼廠可成 (2474-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長洪水樹於致詞時指出，2025 年是可成轉型策略關鍵的一年，包括醫療科技、半導體及航太三大領域，皆有階段性成果。同時，也積極布局 AI 伺服器、超級電腦等新興應用，並已獲得初步的訂單。

可成三大高門檻新領域展現階段性成果，伺服器業務已取單。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

洪水樹說，對可成而言，2025 年是轉型策略逐步驗證、核心能力延伸的關鍵一年，聚焦三大高門檻領域，醫療科技、半導體及航太三大領域，皆已逐步展現階段性成果。

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醫療科技方面，可成已取得多項國際品牌在運動醫學、骨科及微創手術產品的認證，並協助客戶進行設計開發與代工製造。另外，也透過子公司切入神經調控醫材業務，持續強化醫療產業的布局，並評估策略投資與併購的機會。

半導體領域上，可成聚焦前端設備機構件等高度精密應用，結合可成長期累積的材料科技與製程能力的交付能力，並透過此優勢深化與客戶的合作關係，建立差異化的競爭優勢。

至於航太領域，可成已取得 AS 9100 航太品質管理系統驗證，跨入高精密、金屬加工及無人機等領域。

除三大領域，洪水樹表示，因應 AI 浪潮，可成也積極布局 AI 伺服器、超級電腦等新興應用，去年也取得相關認證，並獲得初步的訂單。