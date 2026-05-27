鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-27 08:50

輔信 (2405-TW) 將參與下周 COMPUTEX 2026，聚焦小型化邊緣 AI 與嵌入式運算平台布局，展示迷你電腦、嵌入式工業電腦以及 Panel PC 等產品架構在企業、工業與智慧應用場域中的部署應用。

輔信聚焦邊緣AI，展示多元AI工作負載與小型化邊緣運算布局。(圖：輔信提供)

輔信展示涵蓋智慧零售、智慧醫療、工業視覺檢測與空間運算等邊緣 AI 應用，並展示代理式 AI 工作流程與混合式 AI 架構在企業環境中的應用模式。其中，結合 AI 工作流程自動化的智慧辦公應用，透過 AI 工作流程系統與輔信 XB860G2 邊緣運算平台，可支援文件分類、資料整體與跨系統任務流程處理等應用。

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因應跨系統 AI 協作與企業知識管理需求，輔信也展示結合多代理人 AI 系統與企業知識平台的混合式 AI 架構應用。由輔信的 XH810 作為部署於 DMZ(非軍事區) 的邊緣 AI 節點，負責外部資訊擷取、AI 任務執行與資料前處理；後端 AI 系統則在企業內網環境中進行知識檢索、資料分析與 AI 協作，展現企業在雲端與邊緣協同運算架構下的 AI 工作流程應用。