鉅亨網記者劉玟妤 台北
輔信 (2405-TW) 將參與下周 COMPUTEX 2026，聚焦小型化邊緣 AI 與嵌入式運算平台布局，展示迷你電腦、嵌入式工業電腦以及 Panel PC 等產品架構在企業、工業與智慧應用場域中的部署應用。
輔信展示涵蓋智慧零售、智慧醫療、工業視覺檢測與空間運算等邊緣 AI 應用，並展示代理式 AI 工作流程與混合式 AI 架構在企業環境中的應用模式。其中，結合 AI 工作流程自動化的智慧辦公應用，透過 AI 工作流程系統與輔信 XB860G2 邊緣運算平台，可支援文件分類、資料整體與跨系統任務流程處理等應用。
因應跨系統 AI 協作與企業知識管理需求，輔信也展示結合多代理人 AI 系統與企業知識平台的混合式 AI 架構應用。由輔信的 XH810 作為部署於 DMZ(非軍事區) 的邊緣 AI 節點，負責外部資訊擷取、AI 任務執行與資料前處理；後端 AI 系統則在企業內網環境中進行知識檢索、資料分析與 AI 協作，展現企業在雲端與邊緣協同運算架構下的 AI 工作流程應用。
工業邊緣 AI 方面，輔信則展示 SPC 系列超小型工業邊緣運算平台，以及 BPC 系列嵌入式工業平台，對應空間運算、工業視覺與智慧工廠等應用需求。隨著 AI 工作負載逐步朝向即時化與分散式架構發展，輔信也持續深化小型化邊緣 AI 與嵌入式系統布局，強化產品在不同部署環境中的彈性、穩定性與整合能力。
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