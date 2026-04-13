可成庫藏股已執行63% 今年展望維持審慎保守

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-13 18:58

機殼廠可成 (2474-TW) 持續執行庫藏股計劃，今 (13) 日再公告買回 1653 張，總金額約 3.15 億元，並已買回 17782 張，執行率達 63%。展望今年，可成指出，由於市場存在供應鏈瓶頸、成本壓力及終端需求等不確定性因素，今年營運審慎保守。

可成董事長洪水樹。(鉅亨網資料照)

可成此次庫藏股預定於 3 月 12 日至 5 月 11 日間買回，預定買回 28400 張，預定買回股份占公司已發行股份總數的比率為 4.8%。累計至今日，已買回 17782 張，買回股份占已發行股份總數已達 3.17%。

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可成 3 月營收 11.97 億元，月增 9.8%，年減 25%；累計今年第一季營收 37.71 億元，季減 13.6%，年減 13.3%。可成指出，由於 2 月工作天數較少，加上 3 月有季底拉貨效應，帶動 3 月營收呈現月增，不過第一季因 AI 需求強勁，關鍵零組件產能重新配置，排擠消費性電子出貨，拖累第一季營收表現。

展望後市，可成表示，雖第二季起新客戶產品可望陸續進入量產階段，但關鍵零組件供應吃緊狀況未見明顯改善，全球記憶體供需失衡態勢可能延續至 2027 年下半年，加上記憶體價格上漲推升整機成本，品牌廠因此調整產品售價與出貨策略，終端需求承壓，基於諸多不確定因素，可成對於今年展望持審慎保守態度。