鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-07 10:26

機殼廠可成 (2474-TW) 公告 4 月營收 9.59 億元，年月雙衰退，累計今年前 4 月營收 47.33 億元，年減超過 1 成。可成指出，受到筆電產品排程遞延影響，導致 4 月營收衰退。

可成受到筆電排程遞延影響，4月營收9.59億元年月雙衰退。(圖：shutterstock)

可成 4 月營收 9.59 億元，月減 20.2%，年減 36.2%；累計今年前 4 月營收 47.33 億元，年減 19.1%。

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可成指出，4 月營收下滑，主因為低價筆電新品上市，對既有中高階產品組合形成排擠效應，加上料件短缺，品牌客戶優先將晶片資源配置於手機，導致筆電產品排程遞延。

可成表示，公司將持續推動新業務，預期 6 月開始新客戶專案將逐步導入量產階段。不過仍面臨關鍵零組件供應吃緊與價格上揚問題，整體而言，預期今年筆電出貨將年減雙位數。