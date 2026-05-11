鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-11 15:00

全球 AI 大模型應用持續升溫，根據 OpenRouter 最新數據，在週日 (10 日) 為止一周，全球 AI 大模型總調用量達 25.7 兆 Token，週增率 7.5%，連三週走升，其中中國 AI 大模型表現亮眼，上週調用量達 7.941 兆 Token，規模與前一週基本持平，美國同期調用量為 3.76 兆 Token，較一週前成長 14.41%。

單週狂飆7.5%！全球AI大模型調用量連三週走漲 騰訊這款模型蟬聯冠軍 中國規模是美國2.11倍(圖:shutterstock)

數據顯示，中國大模型週調用量已達美國的 2.11 倍，連兩週反超並穩居全球首位，顯示中國 AI 應用場景普及度與用戶需求釋放持續領先，產業落地節奏穩健，美國市場調用量快速攀升，則顯示海外 AI 商業化進程加速。

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在上週全球調用量前三名中，前兩名均為中國模型；騰訊 Hy3 preview (free) 蟬聯榜首，週調用量 2.68 兆 Token，較一週前下滑 12%，Kimi K2.6 第二，週調用量 1.61 兆 Token，較一週下滑 11%。

DeepSeek 旗下三款模型也有上榜，包括 DeepSeek-V4-Flash、DeepSeek-V3.2 及首次進榜的 DeepSeek-V4-Pro(排名第九，週調用量 0.816 兆 Token，較一週前增加 99%)。

DeepSeek 旗下模型上週在 OpenRouter 總調用量達 2.99 兆 Token，較一週前增長 26.4%，超越 OpenAI。

值得注意的是，此前一週排名第七的階躍星辰 Step 3.5 Flash 與第八的 MiniMax M2.7 跌出榜單。