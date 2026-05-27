鉅亨網編輯林羿君 2026-05-27 12:16

英國最高網路情報首長警告，英國及其他西方國家在維持對中國的科技優勢上已時日無多，並呼籲企業與情報機構加強合作，以確保能持續領先。

英情報首長罕見示警：西方對中科技優勢已時日無多。(圖:shutterstock)

根據英國政府通訊總部（GCHQ）公布的演說摘要，該機構局長 Anne Keast-Butler 周三 (27 日) 將在一場罕見的公開演說中指出，中國已成為科學與科技強權，在情報、網路與軍事體系方面具備高度成熟的能力。

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Anne Keast-Butler 警告，隨著人工智慧的突飛猛進，意味著「我們立足的根基正在發生動搖」。

這場演說同時將對俄羅斯的混合戰行動提出警示，也是英國情報首長近期對國家級行為者安全威脅日益加劇的最新一次公開示警。

隸屬 GCHQ 的國家網路安全中心（NCSC）去年指出，重大網路攻擊事件增加 50%，從豪華車廠捷豹路虎（Jaguar Land Rover）到知名零售集團瑪莎百貨（Marks and Spencer Group Plc），均成為被鎖定的攻擊目標。

Anne Keast-Butler 將在會中主張，情報圈與科技業界應「以站在最前線的速度，共同預判並引領技術躍升」，並敦促英國全民不論是「從企業董事會到民眾客廳」都應積極參與，將網路安全的急迫感提升 10 倍。

在對俄關係方面，這位 GCHQ 首長指責俄羅斯正「加劇對英國和歐洲日常混合戰的力道」，並警告「情勢誤判的風險已達歷史新高」。

她指出，俄羅斯正不斷鎖定關鍵基礎設施、民主運作、供應鏈及公共信任，同時強調 GCHQ 在「阻止俄方走私西方技術、抵禦網路攻擊，以及反制魯莽的破壞與暗殺行動」方面的工作。

在跨大西洋安全合作面臨壓力之際，Anne Keast-Butler 重申英美情報體系合作的重要性。GCHQ 在網路安全領域與美國國家安全局（NSA）密切協作。

此次演說適逢 1946 年英美訊號情報協議簽署 80 週年，該協議奠定了現今「五眼聯盟」（Five Eyes）的基礎，成員包括加拿大、澳洲與紐西蘭。