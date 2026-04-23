鉅亨網新聞中心 2026-04-23 14:10

中國自然資源部中國地質調查局周四 (22 日) 宣布，由中國地質科學院侯增謙院士團隊發現並申報的月球新礦物「鈰鎂嫦娥石」(Magnesiochangesite-(Ce))，經國際礦物學會 (IMA) 新礦物命名與分類專業委員會投票，已正式獲得批准。

這是人類發現的第 11 種月球新礦物，也是中國發現的第 4 種，使中國與美國並列成為發現月球新礦物最多的國家。

‌



該礦物是在 2024 年 1 月 22 日於新疆塔克拉瑪干沙漠發現的月球隕石「Pakepake 005」中尋獲的。該隕石重 44 克，表面覆蓋深色熔殼，是第一塊墜落在中國境內的月球隕石。

鈰鎂嫦娥石是一種含稀土磷酸鹽礦物，屬於三方晶系，其名稱中的「鈰」與「鎂」代表其富含的化學元素，而「嫦娥石」則體現了中國探月工程的文化傳承。在物理性質上，該礦物呈無色透明狀，具玻璃光澤，性脆，並表現出明顯的螢光效應。其顆粒極其微小，大小約 3 至 25 微米，通常小於 10 微米，主要產出於鈣長石、鎂橄欖石等礦物邊緣。

第一發現人王艷娟博士指出，鈰鎂嫦娥石的發現為認識月球岩漿演化與稀土元素分異機制提供了關鍵的礦物學證據，並拓展了人類對物質世界的認知邊界。此外，該礦物獨特的發光特性也可能為新型發光材料的研究提供重要參考。