鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-23 06:10

美國戰爭部持續推進 UFO 解密計畫，週五 (22 日) 公開第二批不明空中現象 (UAP) 檔案，新增約 50 部影片與文件，內容涵蓋平民、軍方第一手證詞，以及多段橫跨中東、伊朗、敘利亞等地拍攝的神秘飛行物影像，再度引發外界對外星生命與政府隱瞞論的討論。

本批影片顯示不明空中現象，但對外星生命存在仍未提供明確線索。

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此次公布內容包括一段拍攝於 2019 年波斯灣上空的紅外線影像。五角大廈指出，影片可能由美軍部署於中央司令部責任區的軍事平台拍攝，畫面顯示 3 個不明飛行物以編隊方式飛行。

另一段 2022 年靠近伊朗海域的影片中，則可見 4 個不明物體飛越海上船隻；而一段來自 2021 年敘利亞上空的畫面，更記錄到神秘物體以近似科幻電影中的瞬間加速方式高速離開。

值得注意的是，多數物體外型並非傳統印象中的飛碟或圓盤，但其中一段 2022 年 10 月拍攝、地點未公開的影片中，出現疑似雪茄形狀物體高速飛越住宅區，引發市場熱議。

不過，五角大廈全域異常解析辦公室 (AARO) 重申，目前仍無證據顯示這些影像或數千件 UAP 報告與外星生命有關。

五角大廈指出，本月初首波公開的 162 份 UAP 檔案已吸引超過 10 億次瀏覽，顯示相關議題熱度持續升溫。首批資料內容涵蓋 FBI 檔案、軍方飛行員遭遇事件、NASA 影像與國際外交電報等。

此次第二波解密資料也新增 NASA 錄音檔。內容顯示，1962 年執行「水星－擎天神 8 號」(Mercury-Atlas 8) 任務、完成 6 次繞地飛行的太空人 Wally Schirra 曾回報，看見白色小物體自太空艙附近漂移，並觀察到來源不明的閃光。

不過，天體物理學家 Neil deGrasse Tyson 對此持保留態度。他表示，將 NASA 資料納入五角大廈 UFO 解密檔案容易造成誤導，因為相關文件原本就非機密，且太空人觀測現象大多可由科學解釋。

Tyson 強調：「在科學史上，答案從來不是魔法，也從來不是外星人。」