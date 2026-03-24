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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估上修至-0.18元，預估目標價為6.83元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對蔚來汽車(NIO-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.19元上修至-0.18元，其中最高估值0.22元，最低估值-0.43元，預估目標價為6.83元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.22(0.22)0.60.45
最低值-0.43(-0.43)-0.33-0.22
平均值-0.16(-0.16)0.060.2
中位數-0.18(-0.19)0.070.23

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值225.44億325.77億311.99億
最低值147.87億171.23億181.91億
平均值192.27億229.15億248.73億
中位數190.53億226.50億248.82億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.04-1.30-1.76-1.53-0.95
營業收入56.03億73.17億78.50億91.33億121.71億

詳細資訊請看美股內頁：
蔚來汽車(NIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNIO

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