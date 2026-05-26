鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估下修至4.71元，預估目標價為70.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.94元下修至4.71元，其中最高估值6元，最低估值3.95元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6(6)
|6.1
|7.45
|8.41
|最低值
|3.95(3.95)
|3.65
|3.88
|6.27
|平均值
|4.8(4.83)
|4.71
|5.63
|7.24
|中位數
|4.71(4.94)
|4.73
|5.67
|7.14
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|110.59億
|114.55億
|117.14億
|116.82億
|最低值
|91.79億
|88.72億
|89.40億
|107.12億
|平均值
|97.11億
|97.41億
|102.86億
|113.54億
|中位數
|96.65億
|96.64億
|102.60億
|115.11億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.58
|4.38
|4.22
|0.45
|3.31
|營業收入
|68.40億
|121.41億
|50.70億
|52.22億
|83.53億
詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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