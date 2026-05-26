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鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估下修至4.71元，預估目標價為70.00元

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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.94元下修至4.71元，其中最高估值6元，最低估值3.95元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6(6)6.17.458.41
最低值3.95(3.95)3.653.886.27
平均值4.8(4.83)4.715.637.24
中位數4.71(4.94)4.735.677.14

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值110.59億114.55億117.14億116.82億
最低值91.79億88.72億89.40億107.12億
平均值97.11億97.41億102.86億113.54億
中位數96.65億96.64億102.60億115.11億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.584.384.220.453.31
營業收入68.40億121.41億50.70億52.22億83.53億

詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSEQT

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