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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.8元上修至4.9元，其中最高估值6元，最低估值3.95元，預估目標價為71.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6(6)
|6.1
|7.45
|8.41
|最低值
|3.95(3.95)
|3.65
|3.88
|6.27
|平均值
|4.84(4.82)
|4.81
|5.55
|7.09
|中位數
|4.9(4.8)
|4.93
|5.58
|6.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|110.59億
|114.55億
|117.14億
|116.82億
|最低值
|88.58億
|87.51億
|89.12億
|107.12億
|平均值
|96.89億
|97.26億
|103.06億
|113.54億
|中位數
|96.65億
|96.64億
|102.60億
|115.11億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.58
|4.38
|4.22
|0.45
|3.31
|營業收入
|68.40億
|121.41億
|50.70億
|52.22億
|83.53億
詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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