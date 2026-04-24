鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估上修至4.85元，預估目標價為70.50元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.71元上修至4.85元，其中最高估值8.24元，最低估值3.67元，預估目標價為70.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.24(8.24)
|9.38
|9.75
|9.85
|最低值
|3.67(3.67)
|3.65
|3.88
|6.27
|平均值
|4.87(4.86)
|4.91
|5.8
|7.78
|中位數
|4.85(4.71)
|4.74
|5.55
|7.49
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|110.65億
|119.35億
|122.10億
|121.76億
|最低值
|88.02億
|87.51億
|89.33億
|107.12億
|平均值
|96.94億
|97.61億
|103.98億
|114.78億
|中位數
|96.30億
|96.72億
|103.35億
|115.11億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.58
|4.38
|4.22
|0.45
|3.31
|營業收入
|68.40億
|121.41億
|50.70億
|52.22億
|83.53億
詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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