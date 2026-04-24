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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估上修至4.85元，預估目標價為70.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.71元上修至4.85元，其中最高估值8.24元，最低估值3.67元，預估目標價為70.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.24(8.24)9.389.759.85
最低值3.67(3.67)3.653.886.27
平均值4.87(4.86)4.915.87.78
中位數4.85(4.71)4.745.557.49

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值110.65億119.35億122.10億121.76億
最低值88.02億87.51億89.33億107.12億
平均值96.94億97.61億103.98億114.78億
中位數96.30億96.72億103.35億115.11億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.584.384.220.453.31
營業收入68.40億121.41億50.70億52.22億83.53億

詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEQT

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