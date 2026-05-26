鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：必和必拓集團(BHP-US)EPS預估上修至5.17元，預估目標價為60.75元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對必和必拓集團(BHP-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.08元上修至5.17元，其中最高估值6.04元，最低估值4.48元，預估目標價為60.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.04(6.04)7.027.166.84
最低值4.48(4.48)3.132.712.88
平均值5.19(5.14)5.224.925.16
中位數5.17(5.08)5.44.855.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值594.99億613.49億614.41億602.15億
最低值554.50億505.80億487.69億524.10億
平均值574.08億570.19億557.86億568.68億
中位數573.75億572.93億550.96億566.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.498.955.083.133.55
營業收入610.62億648.65億535.74億558.55億511.75億

詳細資訊請看美股內頁：
必和必拓集團(BHP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBHP

相關行情

台股首頁我要存股
必和必拓集團86.07+1.74%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty