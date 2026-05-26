鉅亨速報 - Factset 最新調查：必和必拓集團(BHP-US)EPS預估上修至5.17元，預估目標價為60.75元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對必和必拓集團(BHP-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.08元上修至5.17元，其中最高估值6.04元，最低估值4.48元，預估目標價為60.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.04(6.04)
|7.02
|7.16
|6.84
|最低值
|4.48(4.48)
|3.13
|2.71
|2.88
|平均值
|5.19(5.14)
|5.22
|4.92
|5.16
|中位數
|5.17(5.08)
|5.4
|4.85
|5.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|594.99億
|613.49億
|614.41億
|602.15億
|最低值
|554.50億
|505.80億
|487.69億
|524.10億
|平均值
|574.08億
|570.19億
|557.86億
|568.68億
|中位數
|573.75億
|572.93億
|550.96億
|566.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.49
|8.95
|5.08
|3.13
|3.55
|營業收入
|610.62億
|648.65億
|535.74億
|558.55億
|511.75億
詳細資訊請看美股內頁：
必和必拓集團(BHP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 伊朗戰爭為煤炭注入新活力！跑贏再生能源 專家：難以淘汰
- 中國再出手！必和必拓鐵礦石禁令兩周二度升級 供應拉警報
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)EPS預估上修至1.1元，預估目標價為33.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.77元，預估目標價為40.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇