鉅亨網記者張韶雯 台北
彰銀今 (26) 日召開法人說明會，公布第一季營運成果，繳出亮眼成績單。彰銀指出，第一季放款成長主力主要來自企金及海外市場，其中海外放款年增率高達 23.61%，顯著受惠於全球供應鏈重組、台灣企業加速海外布局以及跨境金融需求大增。彰銀表態，正積極評估於美國亞利桑那州鳳凰城設立新據點，追隨台積電 (TSM-US)(2330-TW) 腳步，搶佔北美半導體商機。
目前香港、美國及新加坡為彰銀海外獲利的前三大市場，為延續這股成長動能，彰銀未來將進一步深化東協、北美及澳洲等地區的布局。
隨著台灣半導體大廠海外擴廠成形，彰銀正積極評估於美國亞利桑那州鳳凰城設立新據點，期望透過在地化金融服務，近距離搶佔北美半導體供應鏈重組所帶來的龐大商機。
彰銀表示，除了 AI、半導體及高效能運算等高科技產業相關需求持續維持強勁外，傳統產業在關稅議題逐漸明朗後，整體的資金需求也已經出現明顯的回溫跡象，對未來企金放款動能持樂觀態度。
在核心業務以外，彰銀的財富管理業務同樣表現亮眼。受到高資產客群需求增加，以及保障型保險、基金商品銷售暢旺帶動，首季整體手續費收入年增率超過四成，其中財管手續費收入占比更接近八成，成為獲利穩健增長的另一大支柱。
彰銀強調，未來將持續結合海外據點的跨境金融優勢與財富管理服務，為客戶提供更多元、創新的金融解決方案。
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