漢康詢圈超額認購定價120元 5/29創新板掛牌 引進奧博資本策略入股

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-26 19:07

漢康 - KY(7827-TW) 今 (26) 日完成初次上市普通股股票 (IPO) 詢價圈購承銷作業，成功引進全球醫療健康基金奧博資本 (OrbiMed) 策略性入股。漢康指出，此次募資案超額認購，最終承銷價 120 元，預計 5 月 29 日於創新板掛牌。

漢康董事長劉世高。(鉅亨網資料照)

漢康說明，此次辦理上市前現金增資發行新股 9400 張，其中，保留 10% 由員工認購，其餘 8460 張全數採詢價圈購方式辦理。而詢圈參考價區間為 110 至 130 元，投資人超額認購，最終承銷價定於 120 元。

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漢康表示，完成本輪募資後，財務結構與現金部位越加強韌，目前公司帳上現金與銀行授信額度合計達 1.4 億美元 (約新台幣 45 億元)，現有資金水位充沛，可支應未來多項核心資產的臨床試驗推進、製程優化與全球授權。

漢康提到，此次引進的奧博資本，投資領域涵蓋生物製藥、醫療器材、診斷、數位健康、醫療照護及服務科技等，旗下管理的全球資產超過 170 億美元，投資階段包含早期新創、成長型企業至大型上市公司等。