漢康-KY 5月底創新板上市 加速兩大抗癌藥物攻千億美元商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-08 16:13

漢康 - KY(7827-TW) 預計 5 月底於創新板掛牌上市，董事長劉世高指出，將加速旗下兩大抗癌藥物的臨床進度與全球授權，搶攻全球超過千億美元的免疫腫瘤市場商機。

漢康-KY董事長劉世高。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

漢康 - KY 的核心技術 FBDB 平台採模組化設計，可突破傳統生物藥在結構與功能上的限制，支援多靶點與多功能生物藥開發。該平台支持單一產品研發，也具備產生多項研發資產的能力，目前已有 8 種藥物進行研發及製程開發，其中，HCB101 及 HCB301 兩大候選新藥率先進入臨床試驗階段。

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漢康 - KY 指出，HCB101 透過其差異化分子設計，克服傳統 CD47 藥物在療效與副作用無法兼顧的痛點，目前正執行臨床 1b/2a 期試驗，並在頭頸癌、胃癌、三陰性乳癌及直腸癌等適應症觀察到抗腫瘤活性，且已獲得美國 FDA 授予治療胃癌的孤兒藥資格認定。

HCB301 方面，則是針對腫瘤的 3 條主要免疫逃脫路徑同時克服的新型三功能融合蛋白藥物，目前分別在美國、中國以及台灣啟動臨床一期試驗。

漢康 - KY 透露，HCB101 與 HCB301，從藥物分子發現到正式遞交臨床試驗申請 (IND)，開發週期分別僅 2.3 年及 3.5 年，研發轉化效率高。

商務拓展上，漢康 - KY 表示，HCB101 在去年以 2.02 億美元完成早期授權，將中國與其他特定國家等地區的市場開發與銷售權利獨家授予復宏漢霖，目前持續與超過 10 家國際藥廠洽談全球授權，其中已有潛在合作對象進入盡職調查階段。另外，HCB301 也陸續規劃探索性合作洽談。

至於產品開發，自體免疫疾病新藥 HCB206 等將陸續進入臨床，並持續在國內外尋找新的合作機會。此外，今年 4 月也與國立陽明交通大學合作，共同進軍 AI 藥物開發領域。