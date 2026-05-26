鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-26 19:17

美伊談判桌上陷入劇烈拉鋸戰，市場轉趨觀望，台北股匯今 (26) 日走勢不同調，加權指數壓低收跌 119 點，但外資偏向匯入，加上出口商月底拋匯需求轉強，新台幣兌美元表現偏升，終場收在 31.451 元、小升 1.9 分，為連續第 5 個交易日走揚，台北與元太外匯市場總成交值放大至 30.565 億美元。

〈台幣〉台股創高後翻黑 股匯脫鉤連5升收31.451元。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元匯率今天開盤價為 31.45 元，盤中一度升抵 31.404 元，外資與出口商聯手拋匯，美元買盤也伺機進場，終場在央行出手調節下，新台幣升幅略見收斂，收在 31.451 元，續創近半月新高價。

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台股今天早盤站上 4 萬 4，一度衝上 44097.63 點歷史新高，但獲利買盤隨之出籠，指數翻黑下跌 119.03 點，收在 43525.37 點。台積電、鴻海等權值股震盪走跌，而台達電、聯發科逆勢走高改寫新天價。外資持續買超台股 355.49 億元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小漲 0.01%，韓元強升 0.80%，新台幣升值 0.06%，日元則貶值 0.14%，人民幣貶值 0.04%，新加坡幣亦小幅走貶。

外電報導指出，美國與伊朗正環繞一份包含「延長停火 60 天」與「重啟荷姆茲海峽」的關鍵諒解備忘錄進行深度博弈。目前框架協議的進度已推進至「九成五」，一旦正式簽署，雙方及其盟友將立即停止包括黎巴嫩在內的所有戰線軍事行動，伊朗也需在 30 天內清除海峽水雷以恢復全球油運，而美方將相應解除封鎖。