新台幣 兌美元今天開盤價為 31.52 元，在外資匯入下，匯價一度升破 31.5、31.4 元兩道關卡，最高來到 31.394 元，強升超過 1 角，成為本日最強亞幣，不過，央行尾盤加以調節，使得升幅略見回吐，終場收在 31.47 元、升值 9.8 分。

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美國本周四將公布 4 月核心個人消費支出 (PCE) 價格指數，這是聯準會 (Fed) 偏好觀察的通膨指標，投資人也可藉此評估降息與否的可能性，另外，美企財報季進入尾聲，戴爾科技 (DELL)、邁威爾 (Marvell) 和 Salesforce 將牽動人工智慧行情，而好市多 (Costco) 等零售商財報能否交出有別於沃爾瑪的保守展望，備受投資人矚目。