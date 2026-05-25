鉅亨網記者陳于晴 台北
美伊傳出和平協議大致談妥，荷莫茲海峽可望重新開放，激勵台北股匯今 (25) 日走強，加權指數大漲逾 1300 點，在熱錢回頭下，新台幣兌美元匯率升值 9.8 分，收在 31.47 元，為連 4 升，創近半月收盤新高，台北與元太外匯總成交值達 26.1 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 31.52 元，在外資匯入下，匯價一度升破 31.5、31.4 元兩道關卡，最高來到 31.394 元，強升超過 1 角，成為本日最強亞幣，不過，央行尾盤加以調節，使得升幅略見回吐，終場收在 31.47 元、升值 9.8 分。
輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳 23 日旋風來台掀起話題，超微 (AMD) 董事長暨執行長蘇姿丰也喊出將於台灣產業體系投資超過 100 億美元，為台股多頭點火，加權指數終場收在 43644.4 點，創收盤新高，漲點 1376.43 點為史上第 5 大，大型權值股聯發科、台光電、聯電、國巨 * 等皆亮燈漲停，外資單日買超 494.59 億元。
觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，新台幣勁揚 0.31% 在亞幣中表現最強，新加坡幣升 0.17%，人民幣升值 0.15%，日元小升 0.1%，韓元則休市。
美國本周四將公布 4 月核心個人消費支出 (PCE) 價格指數，這是聯準會 (Fed) 偏好觀察的通膨指標，投資人也可藉此評估降息與否的可能性，另外，美企財報季進入尾聲，戴爾科技 (DELL)、邁威爾 (Marvell) 和 Salesforce 將牽動人工智慧行情，而好市多 (Costco) 等零售商財報能否交出有別於沃爾瑪的保守展望，備受投資人矚目。
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