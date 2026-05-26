鉅亨網新聞中心 2026-05-26 09:46

美國與伊朗正環繞著一份關鍵的諒解備忘錄進行深度博弈。雙方在各自展現戰略耐心的同時，均極力尋求自身利益最大化，使得這場攸關全球能源咽喉與地緣和平的談判，陷入了談判桌上的劇烈拉鋸戰。

95%進度仍難簽！美伊互踩底線 談判陷拉鋸戰。(圖:shutterstock)

雖然美方消息指出，雙方在框架協議上的進度已推進至驚人的「九成五」，但在核武承諾、解凍資產以及中東各戰線停火等核心條款上，兩國高層依然各持己見，透露出「雖有進展、但尚未到拍板時刻」的膠著氛圍。

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這份備受瞩目的備忘錄草案，核心架構圍繞在「延長停火 60 天」以及「重啟荷姆茲海峽」兩大主軸。

根據《華盛頓郵報》等美媒引述高級官員與知情人士消息，一旦雙方正式簽署備忘錄，伊朗、美國及其盟友將宣布在包括黎巴嫩在內的所有戰線上，立即停止軍事行動。

與此同時，伊朗將著手清除荷姆茲海峽的水雷，目標在 30 天內讓這條全球油運命脈恢復至戰前自由、安全且免通行費的航行狀態，美方的封鎖也將相應解除。

然而，兩國對於「分階段實施」的具體細節與利益交換機制，仍存在不小的認知落差。

伊朗官員透露，海峽開放必須分階段進行，首要前提是美國必須立即解凍高達 120 億美元的伊朗海外資產。

此外，最棘手的核子爭端依然是雙方拉鋸的引信。美方官員透露，潛在協議雖然包含伊朗「承諾不擁有核武」，且將在未來兩個月的停火期間制定具體機制處理高濃縮鈾庫存，但此草案並未涵蓋伊朗的飛彈限制，亦無明確要求暫停鈾濃縮活動。

相反地，伊朗學生通訊社則駁斥，指稱德黑蘭並未在初步草案中，就任何核問題與高豐度濃縮鈾事項做出任何實質承諾。

在戰線停火範圍方面，伊朗強烈要求以色列必須停止對黎巴嫩真主黨的軍事打擊，作為終結衝突的先決條件；以色列則寸步不讓，堅持要求真主黨必須解除武裝。

這種多方利益交織的僵局，使得雙方談判代表即便在細部條文上取得進展，在政治現實中仍難以輕易妥協。

面對市場高度期待的「臨門一腳」，美伊雙方決策層均試圖透過輿論降溫，以爭取更多談判籌碼。

伊朗外交部發言人巴格赫里坦言，雖然許多談判面向已經取得共識，但「這絕不代表協議即將簽署」。

而向來在貿易與外交談判中展現精明作風的美國總統川普，亦在社群媒體上公開發文透露，他已指示美方談判代表「不要急於達成協議」。