鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-26 19:00

雲豹能源 (6869-TW) 旗下儲能子公司台普威能源 (7921-TW) 將於 5 月 27 日以每股參考價 108 元登錄興櫃，展望後市，公司看好，不僅日本有多座案場陸續併網，也瞄準 AI 算力中心 (AIDC) 的儲能基礎建設，搶攻高成長的新藍海市場。

台普威明日登興櫃 搶AI算力基礎建設新市場。(圖：台普威提供)

台普威今日興櫃前業績發表會，國內外合作夥伴皆到場力挺，包括日本 Simplex Capital Investment、GreenEnergy & Company、以及台灣來穎科技等企業；由台普威董事長廖福生、總經理馮浩翔率領團隊，分享公司營運成果與未來成長藍圖，正式邁向資本市場新階段。

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台普威成立於 2019 年，為國內少數兼具電網級儲能系統「一站式整合服務」及自主軟體研發能力的儲能系統整合商。

受惠台灣大型案場與日本儲能工程陸續認列，台普威 2025 年營收達 32.82 億元，年增 404%，每股盈餘 8.49 元，創下歷年新高，展現公司近年積極布局儲能市場成果。截至目前，台普威累積建置實績已達 412MW/1,055MWh，持續穩居台灣儲能系統整合市場前段班。

台普威的核心競爭力，來自業內罕見的軟體研發及系統垂直整合能力。公司不僅屢屢締造「台灣第一」的指標性儲能案場，其自主開發的 EMS（能源管理系統）更能因應各國電網規範及儲能應用，快速切入不同市場。台普威同時導入 AI 模型動態預測發電並優化充放電策略，實測可較傳統模型降低逾 20% 棄光量。

台普威總經理馮浩翔指出，台普威是業界少數兼具軟體開發、工程建置與維運整合能力的儲能統包商。透過深度整合維運、電力交易投標與 EMS 系統，能即時優化系統運作效率與收益，構築難以取代的技術與營運護城河。

台灣市場方面，台普威已於 2024 及 2025 年接連取得大型光儲統包工程，其中包含全台最大規模 48MW/185.7MWh 光儲案場，預計將成為未來兩年重要營收來源。

海外布局方面，台普威近年積極拓展日本市場，目前已完成 10 座儲能案場併網，其中兩座已正式投入日本電力交易市場，成功驗證台普威的儲能技術已具備國際級競爭力。公司持續推動高壓與特高壓儲能案場開發，目標於 2027 年將日本整體儲能規模擴大至 500MW/1,200MWh。此外，台普威亦已布局澳洲市場，並密切鎖定亞洲與歐美等潛力市場，逐步推進全球化版圖。

除了傳統儲能市場外，台普威也積極布局 AI 算力中心 (AIDC) 儲能基礎設施。馮浩翔表示，隨著 GPU 功耗成倍攀升，AIDC 用電負載可能在毫秒間由 30% 快速飆升至 100%。若缺乏儲能系統作為即時緩衝，這類高動態負載波動將對設備穩定性與區域電網造成巨大壓力，因此具備毫秒級動態響應能力的儲能系統，未來將成為大型 AIDC 不可或缺的核心基礎設施。