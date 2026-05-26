台普威明日登興櫃 搶AI算力基礎建設新市場
鉅亨網記者魏志豪 台北
雲豹能源 (6869-TW) 旗下儲能子公司台普威能源 (7921-TW) 將於 5 月 27 日以每股參考價 108 元登錄興櫃，展望後市，公司看好，不僅日本有多座案場陸續併網，也瞄準 AI 算力中心 (AIDC) 的儲能基礎建設，搶攻高成長的新藍海市場。
台普威今日興櫃前業績發表會，國內外合作夥伴皆到場力挺，包括日本 Simplex Capital Investment、GreenEnergy & Company、以及台灣來穎科技等企業；由台普威董事長廖福生、總經理馮浩翔率領團隊，分享公司營運成果與未來成長藍圖，正式邁向資本市場新階段。
台普威成立於 2019 年，為國內少數兼具電網級儲能系統「一站式整合服務」及自主軟體研發能力的儲能系統整合商。
受惠台灣大型案場與日本儲能工程陸續認列，台普威 2025 年營收達 32.82 億元，年增 404%，每股盈餘 8.49 元，創下歷年新高，展現公司近年積極布局儲能市場成果。截至目前，台普威累積建置實績已達 412MW/1,055MWh，持續穩居台灣儲能系統整合市場前段班。
台普威的核心競爭力，來自業內罕見的軟體研發及系統垂直整合能力。公司不僅屢屢締造「台灣第一」的指標性儲能案場，其自主開發的 EMS（能源管理系統）更能因應各國電網規範及儲能應用，快速切入不同市場。台普威同時導入 AI 模型動態預測發電並優化充放電策略，實測可較傳統模型降低逾 20% 棄光量。
台普威總經理馮浩翔指出，台普威是業界少數兼具軟體開發、工程建置與維運整合能力的儲能統包商。透過深度整合維運、電力交易投標與 EMS 系統，能即時優化系統運作效率與收益，構築難以取代的技術與營運護城河。
台灣市場方面，台普威已於 2024 及 2025 年接連取得大型光儲統包工程，其中包含全台最大規模 48MW/185.7MWh 光儲案場，預計將成為未來兩年重要營收來源。
海外布局方面，台普威近年積極拓展日本市場，目前已完成 10 座儲能案場併網，其中兩座已正式投入日本電力交易市場，成功驗證台普威的儲能技術已具備國際級競爭力。公司持續推動高壓與特高壓儲能案場開發，目標於 2027 年將日本整體儲能規模擴大至 500MW/1,200MWh。此外，台普威亦已布局澳洲市場，並密切鎖定亞洲與歐美等潛力市場，逐步推進全球化版圖。
除了傳統儲能市場外，台普威也積極布局 AI 算力中心 (AIDC) 儲能基礎設施。馮浩翔表示，隨著 GPU 功耗成倍攀升，AIDC 用電負載可能在毫秒間由 30% 快速飆升至 100%。若缺乏儲能系統作為即時緩衝，這類高動態負載波動將對設備穩定性與區域電網造成巨大壓力，因此具備毫秒級動態響應能力的儲能系統，未來將成為大型 AIDC 不可或缺的核心基礎設施。
面對全球未來數十 GW 規模的 AI 儲能基建需求，台普威正憑藉高度客製化的軟硬體整合能力與自主研發優勢積極卡位。除台灣以外，台普威也在積極開發日本 AI 算力中心案場，致力重現日本的成功模式。未來，公司將持續深耕電網級儲能，並跨入 AI 算力中心應用，致力打造國際級智慧儲能品牌，全面搶佔「AI 與能源融合」的新成長契機。
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