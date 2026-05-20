台普威能源去年EPS 8.49元 預計5/27登錄興櫃

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-20 15:02

雲豹能源 (6869-TW) 旗下新能源事業版圖再添資本市場生力軍，專注儲能系統整合與能源管理的台普威能源 (7921) 去年 EPS 8.49 元，今 (20) 日通過櫃買中心公開發行申報生效，並取得登錄興櫃同意函，預計將於 5 月 27 日正式掛牌興櫃，參考價為每股 108 元。

台普威能源挺進資本市場 5/27登錄興櫃。(圖：台普威能源提供)

隨著 AI 運算、半導體產業與資料中心催生全球電力需求迎來爆發式成長，儲能產業成為新能源市場關注焦點，台普威此次順利推進資本市場進程，展現出其在儲能領域上的領先地位與爆發潛力。

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受惠於全球能源轉型與電網韌性需求持續提升，台普威近年海內外布局有成，營運規模與獲利能力皆迎來躍進式成長。2025 年營收達新台幣 32.82 億元，年增 404%，營業利益 5.02 億元，每股盈餘 8.49 元，皆創歷史新高。2026 年 1 至 4 月累計營收達 6.4 億元，受惠於日本高毛利市場的營收占比持續攀升，進一步推升整體毛利率及獲利能力。

台普威總經理馮浩翔表示，隨著 AI 應用與高效能運算快速發展，AI 算力中心對供電穩定與零中斷的需求大幅提升，儲能系統也將成為大型 AI 算力中心的關鍵基礎設施。台普威具備儲能全生命週期「一站式服務」能力，並掌握儲能軟體與控制系統等核心技術，可依不同國家電網規範與應用需求，快速提供客製化解決方案，持續拓展海外市場。此次取得興櫃同意函，不僅代表資本市場對公司技術與營運模式的肯定，也將成為加速海內外布局的重要動能。

截至目前，台普威累積建置實績已達 412MW/1,055MWh，為國內具代表性的儲能系統整合業者之一。除深耕台灣市場外，公司亦積極拓展日本與澳洲市場，其中日本已完成 10 座儲能案場併網，並已有案場正式投入日本電力交易市場，目標 2027 年日本市場累積規模達 500MW/1,200MWh。