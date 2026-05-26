鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-26 18:57

日月光文教基金會長期投身藝文教育與社會共融，2026 年首度攜手國家交響樂團 (NSO)，正式啟動「2026 日月光兒童及樂齡音樂計畫」，透過偏鄉交流及愛樂實驗室音樂輔療計畫，成功讓古典音樂走入臺灣社會的各個角落。

日月光文教基金會攜手NSO 啟動「2026日月光兒童及樂齡音樂計畫」。(圖：日月光提供)

NSO 多年來持續推動藝術教育與文化平權，此次合作，雙方將透過深入偏鄉的巡演交流，以及樂齡音樂陪伴，把藝術溫度帶入校園與社區，實踐「音樂即生活」的理念。這亦是日月光文教基金會首度與 NSO 在兒童藝術教育及樂齡音樂照護領域展開年度合作。

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成立於 1997 年的日月光文教基金會，長期秉持「取諸社會、用諸社會」的精神，在青少年人才培育、藝文扎根、教育推廣與長輩關懷等領域深耕，期待打造幼有所長、老有所學的共融社會。

基金會多年來持續關注偏鄉教育與文化平權，希冀以藝術與教育資源的投入，縮短城鄉差距，讓更多人在生活中增加多元且普及的文化接觸機會。此次與 NSO 合作，正是延續其長期投入藝文教育與社會關懷的初衷，透過企業與藝文團隊攜手，讓音樂成為陪伴與連結社會的重要力量。

本年度計畫包含兩場偏鄉演出暨交流活動「小小樂苗」，預計前往桃園或彰化地區國民小學進行音樂交流；另規劃四場音樂輔療活動「大手牽小手歡樂時光」，邀請 NSO 愛樂實驗室長期培訓之種子音樂輔療師，走入日照中心，以音樂陪伴長輩。

首兩場活動已於今日，分別於臺中好日和健康大富日照中心、彰化好日和健康景宗日照中心溫暖展開，透過熟悉旋律、互動節奏與歌唱帶領，陪伴長輩與孩童在輕鬆氛圍中感受情感交流與音樂輔療。在電鋼琴、單簧管、豎琴和各式打擊樂器的奏響下，以《歡迎歌》溫柔問候，大家隨著《四季紅》的旋律搖動身體，於歌聲拍手、哼唱的片刻，共享溫暖而燦爛的珍貴回憶。在此刻，音樂走入彼此的生命中，一同編織出一段難忘而深刻的美好時光。

NSO 自 2017 年成立愛樂實驗室 (Music Lab) 以來，持續探索古典音樂更多可能，並自 2019 年起，以文化平權與社會共融為核心，串聯國際團體與專業醫療資源，長期與英國曼徹斯特室內樂團 (MCR) 合作推動樂齡音樂照護，舉辦多場次工作坊，培育逾百位種子音樂輔療師。

自 2021 年底至今，更已執行超過 57 場深耕計畫，服務逾 1,600 位長輩。同時，NSO 自 2020 年底連續推動偏鄉巡演，足跡遍及臺東、花蓮、屏東、新北、新竹、南投、宜蘭、連江等地，持續為臺灣青年音樂教育注入能量。