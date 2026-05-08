鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-08 16:30

日月光指出，本案總投資金額達新臺幣 352.35 億元，平均每公頃年產值約 159.2 億元，預計於 2029 年 9 月正式啟用，並可創造約 2,050 個就業機會，對帶動地方經濟發展具顯著正面效益。

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此次日月光將投入資金進行廠房興建，透過合作開發機制優化廠房空間配置，不僅可有效擴展營運規模，亦可提升整體投資效益。在產能規劃方面，日月光將聚焦先進封裝技術發展，積極擴充高階封測產能，以因應新世代應用需求。

根據產業預測，至 2026 年全球半導體市場規模將持續呈現複合成長，邁向新一波發展里程碑。成長動能主要來自 AI、高速運算 (HPC)、雲端服務及資料中心等應用快速擴展，帶動記憶體與邏輯晶片需求攀升，同時推升晶片堆疊、多晶片整合 (Chiplet) 及先進封裝技術 (如 CoWoS 與 FoCoS) 之發展，促使晶圓代工 (Foundry) 與封裝測試 (OSAT) 產業合作日益深化，整體先進封裝市場需求持續升溫。

日月光執行副總洪松井表示，本次投資計畫在規模布局上，將打造園區內最大單一基地之指標性建物，發揮規模經濟優勢，展現於 AI 先進封測領域領航全球的決心。其次，透過與楠電攜手合作開發，將有效提升土地使用效率，並帶動園區整體風貌升級，樹立產業協同開發新標竿。

另外在能源基礎建設方面，將建置一園區首座 161kV 變電站，確保供電品質與穩定性，強化營運韌性，為生產不中斷提供堅實保障。

日月光進一步指出，新建廠房將以先進封裝製程為核心，導入扇出型封裝 (FoCoS) 覆晶封裝 (FC BGA) 技術，廣泛應用於 AI、雲端運算及自動駕駛等高階領域，並持續提升智慧製造與自動化比例，以提高生產效率並優化營運成本結構。

在建設規劃方面，本計畫基地面積約 17,637 平方公尺，將興建地上 8 層、地下 2 層之現代化廠房，總樓地板面積達 113,402.42 平方公尺，兼顧生產效率與空間運用。

經濟部產業園區管理局楊志清局長表示，楠梓園區是一個製造型園區，在努力先進製造的同時，也注重所有在地員工的安全，以符合園管局智慧、安全、永續的願景。智慧方面，日月光在 AI 方面的深耕，可以感受到所帶動的經濟力道強勁，而安全及永續日月光的表現也有目共睹。園管局正以積極且系統化方式強化南台灣產業空間，打造完整科技產業發展環境。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，高雄位於全球半導體戰略的關鍵地位，本次合建廠房坐落於「半導體 S 廊帶」核心腹地，不僅鞏固先進封裝的關鍵能量，更串聯台積電先進製程與 AMD 矽光子研發實力，帶動高雄從「製造基地」轉型為「AI 研發樞紐」，確保台灣在全球供應鏈中掌握關鍵核心技術。