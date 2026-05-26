鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-26 16:30

阿里雲今 (26) 日在新加坡面向海外市場一口氣發布多項重磅 AI 產品與基礎設施升級，標誌著其全球化戰略正式邁入「智能體優先」(Agent-First)新階段。

加速出海！阿里雲新加坡發布全新海外AI產品官網Qwen Cloud 全面擁抱「智能體雲」(圖取自Qwen Cloud官網)

阿里雲此次發布的核心包括全新 AI 產品官網 Qwen Cloud、多智能體協作平台 MuleRun、智能體程式設計平台 Qoder 的重大更新，以及底層雲基礎設施的全面重構。

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阿里雲首席技術長、國際業務總裁李飛飛表示，海外市場對 AI 的需求持續井噴，尤其是智能體的爆發讓模型調用量與雲資源消耗呈指數級增長，阿里雲必須重寫雲服務的交互邏輯。

這場發布會的重頭戲是面向海外推出的全新官網 Qwen Cloud。不同於傳統雲控制台不同，這是一個掛載 AI 功能的子模塊，而是一個專為智能體時代設計的「雲入口」，核心邏輯在於雲服務的主要消費者正從「人類」轉變為「智能體」。

阿里雲將模型服務、推理調用等核心能力封裝為標準化的 Skills 和 CLI 工具，讓智能體能直接解析指令，自主學會並按需調用平台的全部能力。

Qwen Cloud 採用三入口設計：網站供開發者瀏覽與接入、Skills 供 Agent 讀取、CLI 供開發者與 Agent 進行穩定操作。

支撐這一入口的是剛剛推出的旗艦模型 Qwen3.7-Max。該模型在 Artificial Analysis 榜單中位列全球第五、中國第一，專為 Agent 場景優化。

在現場演示中，Qwen3.7-Max 能與 Claude Code、OpenClaw 等主流框架協同，通過自主程式設計和工具調用，獨立完成耗時 35 小時、涉及超過 1000 次工具調用的複雜長程任務，交付生產級成果。

目前，Fireworks AI 已宣布與千問達成戰略合作，為全球開發者提供千問模型的優化部署服務，Hermes Agent 也將圍繞 Qwen3.7-Max 展開新一輪深度合作。

在應用層面，阿里雲發布了 Agent 產品 MuleRun，支持多 Agent 並行工作與任務分解。同時，智能體程式設計平台 Qoder 在擁有 500 萬全球用戶的基礎上，正式發布 1.0 版本，從 IDE 升級為桌面端並推出 Quest 模式，實現了從需求分析到部署的端到端自主開發。

面向大眾的桌面智能體 QoderWork 則首發自定義工作台，允許用戶根據角色定制界面。此外，數位員工產品 QoderWake 開啟公測，旨在幫助企業打造安全可控、持續進化的 AI 原生組織。

最底層的變革更為深刻。阿里雲宣布全面邁入 Agentic Cloud(智能體雲)，對 60 多款雲產品進行了「Skill 化、MCP 化和 CLI 化」改造，將傳統雲產品變成 Agent 可以像調用函數一樣使用的標準化模塊。同時，平台提供了輕量沙箱、多 Agent 協同、跨任務記憶等完整的運行環境支撐。

近年來，阿里雲持續加碼全球化基礎設施。去年 10 月以來，已完成日本和新加坡資料中心擴建，未來還將在荷蘭、巴西新設節點，並擴建墨西哥、韓國等地的設施。