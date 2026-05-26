鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-26 18:44

COMPUTEX (台北電腦展)2026 即將於下周 6 月 2 至 5 日登場，為迎接生成式 AI，睽違 7 年後重返世貿一館，首設機器人展區，聚焦實體 AI(Physical AI) 趨勢，從機器人應用到各層面展覽，包括大廠英特爾 (INTC-US) 將展出 12 家合作夥伴實際應用，上銀 (2049-TW)、元太 (8069-TW) 與聰泰 (5474-TW) 等台廠業者也加入，希望將台灣從全球科技重鎮進一步躍升為「全球 AI 解決方案中心」。

貿協董事長黃志芳表示，今年 COMPUTEX 以「AI Together」為核心，在 AI 機器人產區再度徵用世貿，未來將視狀況常態化設立展區，也會越做越好，包括輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳也強調，未來 AI 機器人時代到來，特斯拉也說機器人會大量生產，並穿透人力可以做的事情。

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貿協表示，此次展區將展現 AI 技術從研發走向實際應用的關鍵進程，加速產業落地與生態系整合，另包括 AI 機器人發展關鍵技術、機器人具身智慧化等趨勢。

黃志芳表示，在全球 AI 產業加速發展之際，台灣憑藉深厚且完整的硬體供應鏈優勢，正站上新一波轉型升級的關鍵位置，期待台灣在 AI 機器人時代，從全球科技製造重鎮進一步躍升為全球 AI 解決方案中心，整合智慧製造、精準應用與軟硬體創新能量。

電腦邊緣運算事業群產品經理張沛哲表示，英特爾致力提供完整的終端 AI 與機器人解決方案，協助各個產業加速 AI 應用。在機器人與邊緣 AI 主題館中匯集 12 家合作夥伴展示實際應用，打造新一代智慧系統。

元太業務中心副總洪集茂表示，電子紙具備超低耗電、可視性佳與易於整合至不同表面的特性，正逐步從顯示介面延伸為智慧表面，期望透過展覽，讓觀展者看見電子紙的多元應用可能性。

上銀則說，上銀投入精密傳動與致動技術，累積超過 15 年機器人關鍵零組件與系統整合經驗，相關產品已獲歐美多家機器人製造商採用，本次將分享上銀如何透過核心零組件、關節致動器與機器人次系統，推進 AI 機器人的應用發展。