鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-25 17:03

COMPUTEX(台北國際電腦展)主辦單位外貿協會 (TAITRA) 今 (25) 日宣布， Marvell(MRVL-US)Technology 董事長暨執行長 Matt Murphy，將於下 (6) 月 2 日上午在台北南港展覽館 2 館舉行主題演講，題目將訂為「The Future of AI Depends on Connectivity」，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳將與 Murphy 同台亮相。

貿協表示，輝達與 Marvell 雙方將基於今年 3 月宣布的合作夥伴關係，共同探討 Marvell 與 NVIDIA 如何攜手合作，為客戶在開發新一代 AI 基礎設施時提供更多元、靈活的選擇。此外，來自 Marvell 龐大合作夥伴生態系的其他高階主管，也將分享他們如何與 Marvell 緊密合作，推動產業開啟下一波 AI 創新浪潮。

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Marvell 技術構成了現代 AI 資料中心基礎設施的關鍵連結，從伺服器與機架內部，到連接資料中心各區域的地理分散式網路，協助客戶部署具備前所未有性能與規模的 AI 優化系統。

貿協表示，此次 COMPUTEX 主題演講與論壇的席次預約即將額滿，與會者請儘早完成報名，欲參加 Marvell 執行長主題演講並查看完整活動議程，請至官網報名。