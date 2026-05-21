鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-21 11:14

台股今 (21) 日展開反彈，隨著 6 月 Computex 展即將登場，輝達執行長黃仁勳、英特爾執行長陳立武、超微董事長蘇姿丰等多位半導體與 AI 巨頭將再度齊聚台灣，預期將為半導體、AI 伺服器及相關零組件注入新一波成長動能。國泰投信台股研究團隊指出，AI 需求強勁無虞，Google、META 再度調高今年資本支出，支持輝達長期展望，也為台灣科技供應鏈再打強心針，台股投資價值倍增。

黃仁勳、蘇姿丰加持！Computex點火AI供應鏈 法人看好台股強心針來了。(鉅亨網資料照)

主動國泰動能高息 (00400A-TW) 經理人梁恩溢進一步說明，台股在 4 月大漲逾 7000 點，吸引全民瘋台股、散戶資金湧向股市，台股近期乖離率過高，顯示短線過熱確實放大波動，但下檔修正風險受企業盈餘、金管會鬆綁持股上限及台股 ETF 支撐，回檔幅度有限。

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00400A 經理人梁恩溢認為，短期股價因投資人預期心理、市場氛圍、籌碼分布，時常有過度反應的情形，漲多、錯殺皆是短線股價常見波動，但長期來看股價仍應回歸基本面。今年台股預估 EPS 成長逾 5 成、美股逾 3 成，皆創 2022 年來最高數字，展望明年盈餘成長能見度仍高，股市後續有望續創高點。策略上，面對股市波動度加劇，可將資金切分更細、提高定期定額次數，並在股市修正時分批佈局優質台股基金及主被動式 ETF。

國泰小龍基金經理人黃維泰則分析，儘管近期受到地緣政治緊張、美債殖利率攀升及聯準會 (Fed) 利率政策不確定性影響，大盤出現短線修正，從 42000 點附近回落至 40000 點關卡，但長期而言，台股表現仍將回歸企業基本面。觀察台灣上市櫃公司今年首季稅後純益高達新台幣 1.56 兆元，繳出年增近 5 成表現，締造史上最佳成績單。顯見台股具備強勁的基本面與亮眼的財報表現，待這波市場短期雜音消化後，大盤有望重啟多頭攻勢。

國泰投信旗下熱門基金「國泰小龍基金」聚焦強勢台股動能，自 1994 年 3 月成立以來，參與多次台股科技轉型週期，績效在同類基金中表現突出，近期 3 個月報酬率 62.23%，6 個月 89.10%：1 年、2 年、3 年則分別是 249.36%、204.95% 及 374.28%，持續卡位台股長線多頭行情。