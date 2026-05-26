LINE Pay股東會通過股利2元 2026聚焦海外、電支、AI創新三大成長動能

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-26 13:40

連加網路 LINE Pay(7722-TW) 今 (26) 日召開 2026 年度股東常會，會中承認 2025 年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分派案，決議配發每股 2 元股利，包含現金股利 1.5 元及股票股利 0.5 元。受惠於支付生態圈擴大，LINE Pay 2025 年交易金額達 8686 億元，2026 年首季稅後純益更繳出季增約 40% 的亮眼成績，旗下連加電子支付亦於 4 月順利轉虧為盈。展望未來，LINE Pay 將持續鎖定海外市場、電子支付與 AI、AR 技術創新三大動能，推動營運穩健成長。

LINE Pay董事長丁雄注(中)率領連加電子支付總經理張修齊(左二)等管理層主管召開股東常會。(圖/LINE Pay提供)

LINE Pay 2025 年全年營收達 78.72 億元，年增 25.03%，歸屬於母公司業主淨利為 5.07 億元，每股純益 (EPS)7.46 元。2025 年持續擴大支付生態圈規模，帶動整體交易穩健成長，全年交易金額達新台幣 8686 億元，年增 15%。

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2026 年第一季，LINE Pay 營收達 20.97 億元，較去年同期成長 16%；稅後純益為 1.34 億元，較前季成長約 40%。此外，子公司連加電子支付 4 月份自結財報單月亦已轉虧為盈，顯示隨著支付本業穩健發展、電子支付服務逐步放大營運規模，LINE Pay 整體成長動能持續累積。

LINE Pay 董事長丁雄注表示，2025 年是 LINE Pay 發展的重要里程碑，12 月推出「LINE Pay Money」電子支付服務，將服務範圍延伸至儲值、轉帳、生活繳費及乘車碼等多元場景，並在 2 個月內及累積超過 300 萬名用戶；海外事業韓國市場累計交易金額近 15 億元，逾 30 萬名用戶使用 LINE Pay 消費，陸續攜手韓國指標品牌深化合作，在電子支付服務拓展及海外市場布局上均取得具體進展，進一步厚植公司長期發展基礎。

展望 2026 年，LINE Pay 將持續聚焦海外市場、電子支付與技術創新三大成長動能。海外市場方面，將持續深化韓國市場並發展獨家「內容平台」策略，打造更完善的跨境消費體驗，逐步推進日本、東南亞等海外市場布局，擴大服務版圖。

電子支付方面，隨著「LINE Pay Money」服務上線且「代理收付」、「收受儲值」及「小額匯兌」三大核心業務均領先同業居冠，將持續擴展交通、小額匯兌場景，並將配合相關法規逐步規劃跨境業務，滿足用戶多元日常支付與金融服務需求。