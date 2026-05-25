鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-25 11:57

被動元件廠禾伸堂 (3026-TW) 今 (25) 日召開股東會，董事長唐錦榮表示，AI 持續帶動 MLCC 剛性需求，市況從來沒有像今年那麼強，目前交期已拉長到 20 幾周，預計明年會更缺，今、明兩年都將各擴產約 3 成。

禾伸堂董事長唐錦榮。(鉅亨網記者彭昱文攝)

唐錦榮表示，這一波 AI 需求從 2020 年輝達 (NVIDIA)(NVDA-US)A100 問世、 2022 年的 H100、到目前的 Blackwell，以及今年第四季的 Vera Rubin、後續的 Vera Rubin Ultra，電力改變創造需求，帶動 MLCC 量價都明顯提升。

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此外，輝達創辦人暨執行長黃仁勳近日稱「Vera Rubin 是台灣供應鏈史上規模最大的產品」，唐錦榮表示，很高興聽到這樣說，目前美系四大雲端服務供應商 (CSP)，以及 DELL 等都是禾伸堂的客戶。

因應需求，禾伸堂也持續擴產，唐錦榮表示，預計第三季到明年第一季設備陸續進來，今年產能估增加 2-3 成，明年則增加 3-4 成；目前高階設備交期也拉長至 1 年到 1 年半。