鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-25 20:54

魏啟林指出，自今年初起他便主動配合股東結構轉變，協助各項人事與業務安排。1 月依公股建議親自提案調整國票證券董事長人事；而在樂天國際商業銀行增資案上，亦尊重公股建議，採行「部分子公司股利上繳、部分舉債」的雙軌制。此外，包含凍結高階人事案、提高股東會紀念品預算等，均充分採納公股意見 。

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今年 3 月魏啟林曾與政府高層見面，表達即將離任並期盼由公股主導協商，避免引發委託書爭奪戰。在 4 月董事法定提名期間，他與家人在日度假、未參與席次協商，待主要股東達成共識後，隨即回台主持董事會完成同額提名，成功化解潛在競爭 。

對於重要股東台鋼集團，魏啟林特別表達感謝。他透露，台鋼集團得知他不再續任董事席位後，仍誠懇邀請他擔任法人代表留在董事會，認為他在國票金服務近 15 年最了解公司文化，且台鋼從未提及任何關於金控董事長席位的議題。

談及即將接任董事長的張兆順與總經理吳瑛，魏啟林給予高度推崇。他與張兆順相識近 30 年，盛讚其金融資歷卓越，曾對我國金融改革貢獻卓著；而吳瑛則為人正直專業，雙方過去合作十分融洽，更曾邀請她及多位公股優秀人才引進樂天銀行，充分印證國票金「用人唯才」且與公股合作無間。

魏啟林強調，國票金控是國內最具商業民主多元精神的金控，歷年獲利穩健、從未虧損，今年更榮獲臺灣證券交易所旗下台灣指數公司永續評鑑最高評級「AAA」。金控本身歷年來也從未因公司治理或業務違規遭主管機關裁罰 。

針對近期外界關注的事件，魏啟林澄清，該事件本質上屬於「證券子公司少數高層間的不合爭議」，目前已進入行政或司法程序處理，並未影響金控整體的治理透明度與業務經營。若因個別子公司內部人事爭議就全盤否定國票金長年的治理成果，對高度專業的經理人團隊極不公平 。