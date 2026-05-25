鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-25 17:21

是方 (6561-TW) 今 (25) 日宣布，與行動貝果 (MoBagel) 以及高通 (QCOM-US) 展開策略合作，三方共同推出「企業私有化地端 Agentic AI 平台」服務。此次合作中，是方整合行動貝果的檢索增強生成技術 (RAG) 與高通的高效能邊緣 AI 運算能力，協助金融、製造零售等產業確保數據資料主權，並實現自動化智慧決策。

是方指出，「企業私有化地端 Agentic AI 平台」以行動貝果的 RAG 技術為核心，將傳統的在地數據資料儲存，進化為具備自動化分析能力的智慧中樞。夠過深度整合企業現有的 ERP、CRM 與即時資料庫，將零散的數據資料產出為具備來源引用的精準摘要與決策報表。

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此外，「企業私有化地端 Agentic AI 平台」搭載高通 Cloud AI 100 Ultra 加速卡。是方說明，此解決方案部署在是方的在地資料中心，除可提供穩定可靠的電力與環境監控，透過台北環、台灣環、國際環的三環網路，結合 SD-WAN 軟體定義廣域網路技術，為企業建構高頻寬、低延遲且具高度彈性的數據傳輸通道，協助企業享有高效能運算成果的同時，也能確保資料主權完整保留。