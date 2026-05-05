鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-05 19:45

是方 (6561-TW) 今 (5) 日宣布，與 Radware 展開策略聯盟，推出「神盾 Pro 防禦服務」，整合是方 AI 智能資料中心與網路骨幹資源，並導入 Radware 的流量清洗技術，為企業客戶建構高強度的資安防護網。

是方與Radware展開策略聯盟，攜手強化企業客戶資安韌性。(鉅亨網資料照)

是方指出，神盾 Pro 防禦服務提供按月計費的進階網路防護服務，此合作案也讓是方轉型為「安全網路提供者」的層級，強化是方網路生態系客戶群的防護韌性。

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是方說明，Radware 技術研發體系橫跨以色列與美國，採用全時防禦架構，一旦偵測到惡意流量，系統將在骨幹端啟動就地清洗，第一時間將威脅阻絕於企業網路之外。

是方進一步提到，針對超大規模的巨量攻擊，神盾 Pro 防禦服務具備雲端擴充彈性，當攻擊流量超越預設值，系統可即時升級並擴充至 Radware 遍布全球雲端清洗中心，透過 30Tbps 的總防禦能量進行協同緩解，實現「在地骨幹清洗，雲端無限擴充」的多層次防護機制。

是方董事長邵泓嘉表示，網路連線穩定度已成為企業維持商業競爭力的核心命脈，神盾 Pro 防禦服務，憑藉是方的骨幹調度能力，將防禦機制與是方 Internet 服務深度整合，提供最前端的防禦能力，確保企業遭受攻擊的嚴峻時刻，經過清洗後的乾淨流量能獲得寬頻保障，讓對外連線頻寬不受折損，達成營運服務零中斷的目標。