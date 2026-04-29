是方 ( 6561-TW ) 今 (29) 日公告第一季財報，營收 9.82 億元，季對季、年對年皆成長，稅後純益 2.87 億元，雖較去年第四季微幅衰退，但年對年成長，每股純益 3.69 元，營收與獲利皆創歷史同期新高。是方指出，主要受惠 AIDC 帶動，推升營運表現。

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若以產品類別營收來看，毛利率最高的 IDC 機房服務收入占最大宗，占 43.27%，數據網路服務收入占 37.9%，雲端應用服務收入 17.72%，語音通信服務收入 1.11%。

是方聯雲 AI 智能資料中心 (LY2) 動能強勁，進駐率達 6 成以上，預期在 AI 需求暢旺下，未來 2 至 3 年可達滿載。此外，是方也斥資超過 30 億元，在中部科學園區興建第 4 座 AIDC，預計今年啟動建置，2028 年投入商轉。