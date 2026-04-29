鉅亨網記者劉玟妤 台北
是方 (6561-TW) 今 (29) 日公告第一季財報，營收 9.82 億元，季對季、年對年皆成長，稅後純益 2.87 億元，雖較去年第四季微幅衰退，但年對年成長，每股純益 3.69 元，營收與獲利皆創歷史同期新高。是方指出，主要受惠 AIDC 帶動，推升營運表現。
是方第一季營收 9.82 億元，季增 6.05%，年增 3.04%；毛利率 48.98%，季減 1.45 個百分點，年減 5.69 個百分點；營益率 37.27%，季減 5.82 個百分點，年減 1.55 個百分點；稅後純益 2.87 億元，季減 8.6%，年增 2.87%，每股純益 3.69 元。
若以產品類別營收來看，毛利率最高的 IDC 機房服務收入占最大宗，占 43.27%，數據網路服務收入占 37.9%，雲端應用服務收入 17.72%，語音通信服務收入 1.11%。
是方聯雲 AI 智能資料中心 (LY2) 動能強勁，進駐率達 6 成以上，預期在 AI 需求暢旺下，未來 2 至 3 年可達滿載。此外，是方也斥資超過 30 億元，在中部科學園區興建第 4 座 AIDC，預計今年啟動建置，2028 年投入商轉。
另外，截至 4 月底，是方 TPIX 會員數達 285 個，排名全球第 41 名。
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