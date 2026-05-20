鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-20 16:53

進入 2026 年 4 月，記憶體晶片價格持續飆漲，讓手機品牌在推新機時，面臨沉重的生產成本壓力。傑昇通信表示，自供應鏈端層層轉嫁而來的通膨效應，不僅拉高新機入手門檻，也為台灣二手機回收市場注入強烈且畸形的增值動能，回收行情的拉升幅度不斷刷新歷史紀錄。

記憶體飆漲台灣4月二手機回收量暴跌29% iPhone 14 Pro系列單月最高回收價近萬元。(圖：傑昇通信提供)

進一步看到本月門市手機回收增值排行榜的前十名機型中，除了蘋果 iPhone 靠既有的品牌溢價穩佔三席，realme GT 8 Pro 單月回收金額在短短三十天內暴漲超過九倍，淨增幅高達 6,910 元，最終回收價格一舉衝上 7,750 元的高位，奪下回收增值冠軍。

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針對 4 月劇烈的量價變動，全台最大連鎖通訊通路傑昇通信指出，本月寫下增值神話的電競旗艦 realme GT 8 Pro（16GB/512GB），發表至今尚不滿半年，二手回收殘值竟迎來爆發性的九倍速成長，回收金額單月淨增 6,910 元。

非傳統保值機型之所以能寫下驚人的溢價紀錄，核心理由在其所配置的 16GB 超大容量記憶體與專為高負載運算打造的散熱架構，成為二手市場極度稀缺且性價比極高的運算載體，進而使回收商不惜加價搶收。

與此同時，榜單上另一個引人注目的則是 Sony Xperia 5 IV（8GB/256GB），其回收增幅同樣寫下逼近四倍的驚人紀錄，最高回收價從原本近乎報廢邊緣的 600 元，一路逆勢補漲至 2,300 元。

傑昇通信坦言，與 Sony 近期推出新機，帶動用戶透過舊換新活動進行折抵無關，反而是因為全球電子廢料回收與修補市場遭遇嚴重的原物料短缺，這類長青機型搭載的高規格 OLED 面板，以及獨家影像感測模組，在當前缺料嚴重的維修生態圈中具備極高的拆解與還原價值，促使二手盤商願意給出極高的補償性溢價來回購這些舊機。

蘋果在回收增值前十名中佔據三席，並集中在 iPhone 14 Pro 系列。頂規旗艦 iPhone 14 Pro（1TB）單月回收價格淨增 1,210 元，成為品牌內部的二手機回收增值龍頭，而 iPhone 14 Pro（128GB）也不遜色，最高回收價從 7,840 元拉升至 9,030 元，單月回收增幅高達 13%。

傑昇通信分析，推出已久的經典 Pro 系列能持續回漲，與市場普遍預期下半年即將問世的 iPhone 新機將微幅調漲售價密不可分，且 iPhone 14 Pro 硬體效能仍穩居市場主流梯隊，自然成為二手市場上流動性強、溢價空間穩固的避險標的，拉升門市端收購價格。

全球記憶體報價連鎖上漲，直接壓縮品牌原廠的硬體產量與全球供應鏈的長線規劃，使未來手機價格越賣越貴。當新機定價不斷挑戰消費者荷包天花板時，市場熱錢與購機預算理應加速湧入二手機回收市場，從而刺激二手交易量出現成長。

而台灣二手機回收市場在 4 月份卻迎來戲劇化的失常，整體二手回收量相較於極度熱絡的 3 月逆勢暴跌 29% 之多，在供需極度失衡的變局中，五大品牌回收量占比分布依然維持由蘋果以 54.1% 市佔率過半，三星則以 19.9% 緊隨其後，其後依序為 OPPO（8.3%）、vivo（4.8%）及紅米（2.6%）。

傑昇通信表示，二手機價值暴增但回收總量卻全面下滑的矛盾，主要在於市場陷入「無機可收」的結構性冰封。當新機售價過於昂貴，大多數消費者只要手中的現役手機堪用、沒有徹底損壞，便會選擇無限期延長使用週期，拒絕進入舊換新的實質交易流程，導致二手盤商即便不斷加碼抬高收購價，依然無法有效逼出市場上的舊機存量。

本月各手機品牌的二手機回收占比均出現下滑，尤其以蘋果的回收量縮減最為慘烈，較上月重挫 35%，成為全市場回收動能跌幅最深的品牌。即便在整體回收量暴跌超過三成的冰凍期內，門市回收數量排行前三名，依然由 iPhone 13（128GB）、iPhone 12（128GB）及 iPhone 11（128GB）三款高齡標準版神機長期霸榜。

傑昇通信分析，這三代機型回收不完的長青現象，剛好是智慧型手機由 4G 跨越至 5G，以及硬體外觀大改版的黃金轉型期，創下極其恐怖的銷售基數，因而形成二手市場上綿延不絕且最為穩固的回收基本盤。

安卓陣營則以主打極致性價比的紅米面臨最為顯著的衰退，本月回收量較前月大幅下滑 29%。在紅米極其有限的二手機回流存量中，回收數量最多的除了長年扮演公務機與備用機的 Note 10 5G，其餘名額全數被定位為入門款的紅米 10C 與 12C 所瓜分。