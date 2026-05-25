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鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至14.32元，預估目標價為995元

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對欣興(3037-TW)做出2026年EPS預估：中位數由14.21元上修至14.32元，其中最高估值17.71元，最低估值8.65元，預估目標價為995元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值17.71(17.71)41.3760.83
最低值8.65(8.65)18.7236.6
平均值14.16(14.1)29.2347.22
中位數14.32(14.21)28.545.06

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值208,885,640320,188,230402,457,850
最低值156,644,000193,513,000285,284,000
平均值179,584,400252,201,290333,711,640
中位數179,337,000247,638,010312,819,330

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS6,673,1445,082,06311,980,05229,618,505
營業收入
(單位：新台幣千元)		131,240,882115,373,282104,036,151140,489,172

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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