技嘉強攻COMPUTEX 2026 從AI工廠到臨床醫療展示全流程AI落地能力

鉅亨網記者吳承諦 2026-05-18 15:53

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 將於 6 月 2 日至 5 日參加台北南港展覽館 1 館舉辦的 COMPUTEX 2026 展會。公司今年以 Future Landing 為主題，將在現場展示完整涵蓋端到端的人工智慧基礎建設產品與全方位解決方案。

隨著人工智慧應用從模型訓練邁向大規模推論，技嘉看好算力展現的關鍵已不再侷限於建置傳統資料中心，而是在於是否能快速且有效率地反應市場需求並維持穩定部署。公司致力於協助企業打造模組化且能持續運作擴展的架構，以突破當前產業在實際落地時的關鍵實作瓶頸。

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為了完整詮釋人工智慧發展的核心階段，技嘉在本次展會中特別規劃了三大面向來呈現不可或缺的運算環境。展出內容包含完成建置與模擬驗證後可部署的資料中心整合，到可快速導入各類環境運作的模組化叢集架構，最終延伸至已在實際場域運作並持續產出價值的系統。

近年積極轉型資料中心基礎建設規劃與部署的技嘉將在現場展示其核心代表作 GAIFA 人工智慧工廠加速器。這座設立於台灣的示範工廠完整整合了搭載最新晶片的運算平台、高速網路架構以及自研管理軟體，將作為協助各類型企業加速導入相關硬體架構的頂級軟硬體驗證測試平台。

為了滿足市場對部署速度的嚴苛要求，技嘉透過模組化與預先整合的基礎架構設計，將運算、散熱與電力系統整合於單一運算單元中。這些從機櫃級叢集到邊緣推論的多元產品組合，未來都將由自研的 GPM 管理軟體進行統一調配，提供資料中心層級的可視化與工作負載管理能力。

人工智慧基礎建設的最終價值必須體現在真實的生活場景中，技嘉今年也將展示一套完整的流程。該技術能讓模型在模擬環境中完成訓練與驗證，並實際部署至實體機器手臂以執行高精度的即時作業，具體呈現當前實體人工智慧從研發走進場域運作的成功案例。

除了自動化場域外，技嘉也將其強大的推論能力延伸至臨床醫療的最前線。現場展示的方案可支援即時大腸瘜肉偵測、骨髓抹片分析與肺部影像判讀等重要應用，所有高密度的推論過程皆可在本地端高效完成，在大幅提升臨床決策效率的同時也能確保病患的資料隱私。