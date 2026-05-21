微星奪COMPUTEX Best Choice四項大獎 新世代電源與智慧周邊搶占邊緣運算商機

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-21 13:03

微星 (2377-TW) 今 (21) 日宣佈在台北舉辦的 COMPUTEX 2026 年度產品評選中脫穎而出，一舉奪得四項 Best Choice Award 大獎。其中傳奇回歸的旗艦顯示卡 GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z 憑藉次世代散熱架構與極致效能工程，榮獲主辦單位頒發最高榮譽金獎。

微星奪COMPUTEX 2026 Best Choice Awar多項大獎 新世代電源與智慧周邊搶占邊緣運算商機。(圖：微星提供)

在產品規劃與業務展望方面，微星此次獲獎陣容橫跨核心運算組件、智慧周邊以及 40 週年紀念旗艦筆電，象徵公司在人工智慧運算時代下的技術領導地位。微星行銷副總經理程惠正指出，AI 正在重塑數位世界的邊界，微星的核心使命，是透過極致的工程設計，將強大的運算力轉化為直覺、高效的使用者體驗。此次獲獎是對我們追求穩定與效能極限的最佳印證。

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作為傳奇 LIGHTNING 系列睽違多年後的重磅回歸，微星旗艦顯示卡專為滿足玩家、創作者及全球超頻社群對 8K 影片渲染與複雜 3D 場景建模的極限需求。硬體方面導入 40 相供電架構與雙 16-pin 電源接頭，並搭載結合全銅冷板與獨家 Lightning Fan 設計的一體式水冷散熱系統，同時整合 8 吋顯示面板以實現即時效能監控。

為了卡位人工智慧工作站的穩定動力中樞商機，微星同步推出專為 AI 邊緣運算與大數據處理安全性設計的 MPG Ai TS 系列電源供應器。該新品配備雙原生 12V-2x6 介面並導入 GPU Safeguard + 技術，能精準監測每針腳電流以守護核心硬體安全，同時採用高品質碳化矽功率元件，確保在高負載下仍維持優異的靜音表現。

在智慧周邊與終端應用方面，微星發表了 STRIKE ALLOY TMR 與 STRIKE NEXUS 等整合操作、顯示與資料管理的智慧控制中心鍵盤解決方案。相關新品搭載 TMR 感測技術並支援最高 8000Hz 回報率，同時能透過磁吸設計配備 4.3 吋觸控螢幕與 M.2 SSD 外接擴充功能，單一 USB-C 即可同步整合系統監控、快捷控制、加密資料保護與一鍵備份。