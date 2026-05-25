〈富邦金法說〉未來幾年股利以現金為主 北富銀擴大海外版圖瞄準美、澳、印

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-25 19:10

富邦金控 (2881-TW) 今 (25) 日舉行第一季法說會，法人高度關注股利政策，總經理韓蔚廷明確指出，將維持配發率 40% 至 50% 的原則，並定調「未來幾年將以現金股利為主」，但不代表沒有股票股利的空間。子公司台北富邦銀行首季展現強勁的業務成長動能，整體放款年增率高達 16%，並積極擴大跨境金融版圖，甫開業的東京分行力拚 3 年內轉盈，同時積極籌備進軍美國、澳洲或印度，韓國擬升格為分行。

富邦金控總經理韓蔚廷。(鉅亨網資料照)

談及富邦金控股利政策，韓蔚廷說明，股利政策將以「調整後獲利」作為發放基礎，即會計損益 (P&L) 加計 FVOCI 已實現股權工具損益。此項基礎最接近可分配盈餘，且與接軌 IFRS 17 前採用 IFRS 9 覆蓋法的邏輯一致。目前股利配發率原則仍未改變，預計發放比例落在 40% 至 50% 穩定區間，為股東提供具延續性且可預測的報酬表現。

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至於未來是否朝向全現金方向，韓蔚廷表示，雖然金控資本已成長到一個階段，未來仍不完全排除發放股票股利的空間，但基於適度管理資本原則，明年度一定還是以現金股利為主，未來幾年可能也都會是秉持發放現金。

此外，雖然富邦人壽實際上繳金控的具體數字仍待主管機關下半年政策指引定案，但受惠於新制下開帳 CSM 超過 4000 億元、淨值比與資本水準顯著優於同業，人壽端健全的財務體質，將成為金控未來發放現金股利最強力且厚實的來源後盾。

談及今年以來掀起全民瘋台股熱潮，市場關切銀行存款是否受到排擠，韓蔚廷回應，「目前看起來沒有，北富銀到目前為止，存款的增長比去年同期還要高。」不過，這僅代表北富銀本體的數據，不能完全代表整體市場；面對投資人短時間內的高昂情緒，他仍提醒要注意風險，因為市場不一定會完全反應基本面。

在放款結構與 NIM 的管理上，北富銀第一季表現亮眼，主要動能來自於海外分行、國內個人信貸以及理財型房貸。北富銀總經理郭倍廷坦言，目前法金放款的確不太容易做，因此，北富銀在放款配置上會實施嚴格的動態篩選，以「利差水準」與「綜合跨售效益」為優先導向。展望全年，北富銀原先的獲利目標不變，預估全年放款維持 10% 至 15% 的穩健成長，淨利差展望也維持正向。

媒體問到北富銀的海外布局策略，韓蔚廷強調，第一個核心原則就是「跟著客戶走」。他以今年 5 月甫開業的日本東京分行為例，正是因為看到台積電及台灣半導體供應鏈大舉在日本增加投資，且日本身為台灣前三大貿易夥伴，跨境金融需求迫切。

至於東京分行何時能開始獲利？韓蔚廷表示，目前東京分行才剛開業，當務之急是花時間深耕當地市場、摸透客戶需求。「內部給予東京分行的團隊設定了清晰的長線時間表，期盼在共同耕耘之下，兩、三年內看到轉虧為盈。」未來若業務發展順利且台商需求強勁，北富銀不排除在日本繼續增設其他分支機構的可能性。

除了日本外，北富銀也會著眼於布局經濟成長率相對較高、量體大且相對穩健的經濟體，例如澳洲、印度，印度市場一方面是為了配合台積電等台商客戶布局，另一方面則是看好其內需的高速發展。韓蔚廷進一步透露，北富銀目前正在評估到美國去設分行，此外，不排除明年度把韓國代表人辦事處升格分行的可能性。