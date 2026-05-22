鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-22 15:33

網通大廠明泰科技 (3380-TW) 於 COMPUTEX 2026 推出結合「網路效能、節能與智能（高算力）」的 AI 資料中心新世代方案，透過 64-Port 2OU 1.6T AI Data Center Switch，提供 1.6T 高頻寬傳輸能力，協助企業打造高效率且更具節能環境永續性的 AI 資料中心。

明泰參加明基佳世達集團 COMPUTEX AI IN ACTION 展區，展現集團在「AI 基礎設施」事業的佈局與整合能量，於 6 月 2 日至 6 月 5 日在台北南港展覽館 1 館 4 樓展示 AI 資料中心新世代方案，攤位編號 M0104，合力打造更智慧、更節能環境永續的未來。

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本次最大亮點產品為 64-Port 2OU 1.6T AI Data Center Switch。該設備採用業界先進的 Broadcom TH6 網路晶片，可提供高達 102.4T 的整體交換容量，讓每個連接埠達到 1.6T 的高速傳輸能力，大幅提升 AI 資料中心內部資料流動效率。

在節能與環境永續效益方面，透過水冷技術，資料中心可降低約 20% 以上的冷卻能耗，整體冷卻效率可達傳統氣冷的兩倍以上，並可將電力使用效率（PUE）優化至 1.1~1.2，讓高效能運算與節能永續得以並行，打造更具效率的下一代資料中心。

在散熱設計上，該產品導入直接水冷（DLC）技術，取代傳統風扇散熱，不僅能有效降低能耗與設備溫度，也同步減少噪音。整體系統符合目前 AI 資料中心主流的 ORv3（Open Rack v3）標準機櫃設計，確保與國際資料中心架構接軌，提供更高的佈署彈性。

在 AI 時代，不只是運算能力重要，「資料傳得夠不夠快」更是影響 AI 效能的關鍵。明泰此次展出的解決方案，正是針對 AI 資料中心大量資料傳輸時容易產生的延遲與效能瓶頸而設計，透過高頻寬、低延遲的網路架構，可大幅降低資料傳輸等待時間，進一步提升 AI 模型訓練效率與整體資料中心效能，讓 AI 算力得以真正完整發揮。

為提升實務使用便利性，該設備亦採用模組化 CPU 架構，可依需求搭配 AMD 或 Intel 平台，同時整合 Aspeed BMC 管理系統，讓使用者可遠端監控設備狀況、即時掌握運行資訊，進一步降低維運成本。此外，明泰結合其陽整櫃架構，導入 1.6T 高速交換器，強化 AI 資料中心機櫃內與跨機櫃傳輸效能。