鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-22 18:22

PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (22) 日宣布將盛大參與 COMPUTEX 2026 台北國際電腦展，攜手旗下知名電競品牌 ROG 玩家共和國，展示最前沿的人工智慧技術與電競創新成果。公司此次將帶來橫跨企業與消費領域的全方位智慧運算布局，以沉浸式體驗向全球展示其強大的技術硬實力。

華碩攜手旗下ROG強攻COMPUTEX 2026 全方位AI解決方案引領智慧變革。(圖：shutterstock)

在業務展望與核心規劃方面，華碩本次展區將以無所不在的人工智慧與無限可能為主題，呈現人工智慧如何全方位串聯基礎架構、企業平台與智慧邊緣系統。公司致力於透過橫跨產業與日常生活中端到端的人工智慧解決方案，為企業與一般使用者提供具備可擴展性且實用的數位升級路徑，進一步引領更高效且永續的科技未來。

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在企業基礎架構層面，華碩特別針對資料中心與分散式企業環境建構了具備高擴充性的伺服器與整合式系統，其中包含首度亮相的 ASUS AI POD，全面支援現代化工作負載。同時公司也推出企業級人工智慧代理，期望透過 AI 驅動的持續優化，協助企業實現工作流程自動化與智慧化調度管理，在落實永續成果之際同步提升營運效率。

除了大型雲端基礎設施，華碩也將人工智慧應用延伸至邊緣運算與物聯網領域，透過即時智慧運算解決方案打造更多元場景。相關布局細分為推動工作模式轉型的辦公空間 AI、強化工業運算效率的工業 AI、融入日常筆電與桌機的日常 AI、支援創作者生態系的創作 AI、應用於健康監測的醫療 AI，以及強化遊戲裝置流暢度的遊戲 AI 等六大核心領域。