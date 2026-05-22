鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-22 13:40

面對印度盧比近期跌至 1 美元兌 97 盧比的歷史新低，印度央行 (RBI) 正承受巨大壓力，必須採取行動以防止進口成本飆升及投資者信心崩潰。為了穩定幣值，由總裁 Sanjay Malhotra 領導的印度央行正考慮調閱歷史檔案，參考 2013 年「縮減恐慌」(Taper Tantrum) 及更早期的國際收支危機處理經驗，制定一套防禦劇本。

目前印度央行考慮的措施包括提高利率、增加貨幣互換，以及透過海外投資者籌集美元。

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摩根大通印度經濟學家 Sajjid Chinoy 指出，央行必須進行大規模的「資本擴張」，來打破貶值與避險需求之間的惡性循環。

歷史經驗是當前決策的重要參考。2013 年，在時任總裁 Raghuram Rajan 的領導下，印度透過「外幣非居民存款計畫」成功籌集了超過 300 億美元，暫時緩解了盧比的跌勢。

此外，經濟學家建議 RBI 也可鼓勵銀行發行海外債券，類似於 1998 年與 2000 年印度國家銀行 (SBI) 在面臨制裁時籌集資金的做法。

然而，今日的經濟環境與過去大不相同。隨著全球利率走高，現在吸引資金的代價極其昂貴。Emkay Global Financial Services Ltd. 的經濟學家 Madhavi Arora 表示，2013 年存款利率僅需 3.5% 至 5%，但現在可能需要支付 8% 至 9% 的利率才能吸引資金。

此外，利用升息來保衛匯率的有效性也受到質疑。部分專家警告，升息可能會對印度整體經濟造成損害，且對匯率的支持作用有限。更有意見直指，2013 年升息保匯的做法效果不彰，現在可能同樣難以奏效。