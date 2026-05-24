鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-25 07:20

英國《金融時報》援引知情人士最新報導指出，美國國防部長赫格塞斯本月稍早跟日本防衛大臣小泉進次郎進行電話會談時通報，美製「戰斧」巡弋飛彈交付日本的時間將出現延遲。日本已與美國簽署合約，將在 2025 至 2027 財年內最多採購 400 枚「戰斧」飛彈。

知情人士透露，美方已向日方發出預警，稱實際交付日期可能會比約定的最後期限延遲「最多兩年」。

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報導指出，美軍在針對伊朗的軍事行動中消耗大量飛彈。華府智庫戰略暨國際問題研究中心 (CSIS) 上月發佈的一份分析報告估算，美軍在對伊行動中使用超過 1000 枚「戰斧」飛彈，占其 3100 枚總庫存量的三成左右。

根據美國網站《1945》報導，自美以兩國對伊朗採取軍事行動以來，「戰斧」巡弋飛彈是美國目前實施打擊的重要武器，被用於攻擊伊朗境內防空系統、飛彈基地、指揮中心及其他重要目標。

「戰斧」巡弋飛彈飛行速度快、打擊精準，最大射程可達 2500 公里。「戰斧」巡弋飛彈之所以成為此次軍事行動的關鍵武器，是因為它能讓美軍在不讓戰機或飛行員暴露在伊朗多層防空網的情況下，打擊該國境內縱深目標。