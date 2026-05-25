鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-25 10:45

中國科技巨擘華為董事、半導體業務部總裁何庭波周一 (25 日) 在國際電路與系統研討會 (ISCAS 2026) 上表示，今年秋季將上世的麒麟手機晶片率先採用了邏輯折疊技術，性能大幅提升。

何庭波指出，2020 年後，華為與合作夥伴一起，華為付出了巨大努力讓手機晶片重回市場。 2025 年推出麒麟 9030Pro 後，華為手機晶片進入效能「飽和區」。為此，華為基於以「時間縮微」取代「幾何縮微」的新定律，找到新的路徑，使手機晶片性能實現階躍式提升。

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根據何庭波介紹，「麒麟 2026」手機晶片是邏輯摺疊技術的首次成功實施。它基於全新的自由邏輯設計理念，由單層擴展至了雙層，並實現晶體管密度等指標的大幅提升。

何庭波表示，「我們取得了一系列僅靠先進製程製程難以取得的進步」，並稱諸如此類的大量創新會逐步落地到 2027 年及之後的量產晶片中。