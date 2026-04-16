鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至-1.94元，預估目標價為26.42元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.11元下修至-1.94元，其中最高估值2.74元，最低估值-4.18元，預估目標價為26.42元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.74(2.74)
|4.7
|5.4
|5.03
|最低值
|-4.18(-4.18)
|-1.93
|2.54
|3.37
|平均值
|-0.75(-0.44)
|1.15
|3.8
|4.2
|中位數
|-1.94(-1.11)
|0.04
|3.85
|4.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,385.59億
|1,472.52億
|1,546.04億
|1,543.19億
|最低值
|1,314.20億
|1,341.15億
|1,372.88億
|1,465.62億
|平均值
|1,346.12億
|1,407.86億
|1,448.57億
|1,498.28億
|中位數
|1,341.16億
|1,407.73億
|1,438.08億
|1,486.04億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.66
|2.83
|4.69
|3.52
|營業收入
|1,295.12億
|1,248.14億
|1,414.61億
|1,422.68億
詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至-1.11元，預估目標價為26.86元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至1.87元，預估目標價為27.62元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至1.92元，預估目標價為27.62元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車HMC-US的目標價調降至27.62元，幅度約4.94%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇