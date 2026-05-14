鉅亨網記者張欽發 台北
製鞋業龍頭寶成 (9904-TW) 今 (14) 日公布最新財報獲利資訊，寶成 2026 年第一季今天公布第一季合併營收為 630.92 億元，稅後純益達 22.3 億元，年增 16.2 倍，每股純益則為 0.76 元。
寶成 2026 年第一季營收為 630.92 億元，毛利率 22.14%，季減 0.89 個百分點，年減 1.15 個百分點，稅後純益達 22.3 億元，季減 28.8%，年增 16.2 倍，每股純益則為 0.76 元。
寶成 2026 年第一 季鞋類製造業務營收占比降至 63%。運動用品零售及批發業務占比提升到 36.6%。
寶成第一季毛利率下滑，主要因鞋類製造業務短期訂單需求波動，加以 2026 年印尼開齋節假期提前，並與中國及越南地區農曆新年重疊，對生產排程造成影響。且人工成本持續上漲，致使產效承壓；另一方面，運動用品零售及批發業務持續強化庫存及折扣管控，部分抵銷前述不利影響。
同時，寶成在第一季營業外收入第一季採用權益法認列的投資收益為 17.68 億元，去年同期增加 25.77 億元；其中，認列直、間接持股 18.09% 的南山人壽相關轉投資收益為 14.09 億元，較去年同期增加 27.38 億元。第一季營業外淨收益為 18 億元，較 2025 年同期增加 19.87 億元。帶動寶成第一季稅後純益為 22.3 億元，每股純益為 0.76 元。
寶成 2025 年稅後純益 120.68 億元，年減 24.7%，每股純益 4.1 元，擬配發 1.3 元股息，配息率 31.7%，爲寶成連續 38 年配發股利。
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