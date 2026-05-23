鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-23 11:13

Micro LED 廠錼創 - KY(6854-TW) 於 Micro LED 技術領先，受惠於 Micro LED CPO 題材獲市場資金追捧，於本周四、周五連續上漲兩日，23 日收盤價為 169.5 元，周漲約 14%，周成交量 4559 張。

〈熱門股〉錼創擁Micro LED CPO題材 本周強漲近15%。(圖：shutterstock)

生成式 AI 驅動高速光通訊需求急速攀升，帶動微型發光二極體技術從傳統顯示跨入資料傳輸應用。錼創科技 - KY 目前已與世芯集團旗下的光循科技展開策略合作，共同將 Micro LED 用於短距離光通訊傳輸，與傳統方案相比，具備耐高溫、超低功耗與高頻寬密度優勢，整體功耗可大幅達成近 20 倍的降幅，有助於緩解伺服器散熱問題。

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除了切入 AI 基礎建設的光互連商機，錼創科技 - KY 在終端消費市場的多元布局也持續由大型顯示器往穿戴裝置與車用市場推進。在穿戴式裝置方面，搭載其技術的高階運動手錶已於去年第四季量產出貨，下一代改版產品預計在今年第四季上市。

車用領域雖然大規模出貨預計落在 2028 年，但公司於中國昆山建置的新產能估計在今年第四季完成，有利於與當地面板廠及車用客戶進行在地化開發，加速獲利結構由一次性工程轉向持續性晶片與權利金挹注。