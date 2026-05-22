鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-22 17:02

塑化廠中石化公司 (1314-TW) 今 (22) 日上午於苗栗頭份召開今 (2026) 年股東會，會中公司隨即發明表示，股東會後收到董事長陳瑞隆辭職書，並辭去董事長一職，於下 (6) 月 1 日起生效。對此，陳瑞隆表示，他本人在中石化的階段性任務已告一段落，中石化強調，針對未來董事長已有適當人選，將於內部充分討論後，依公司治理程序由董事會推舉確認，並依法公告。

據媒體報載，陳瑞隆辭職一事與京華城廣場土地交易案有關。中石化今日在股東會上也決議通過，授權董事會以 728% 的容積率出售子公司鼎越開發所屬之北市京華廣場開發案土地，以利於充實公司的營運資金，並償還金融機構借款。對於北市府今日將發文通知中石化子公司鼎越開發撤銷 20% 容積獎勵，中石化表示，將不影響出售決議。

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中石化強調，接班規劃已納入整體人才發展策略，確保治理團隊的穩定性與延續性，並將以穩健踏實的步伐，將持續為股東創造長期價值，並善盡企業公民責任，朝永續經營目標前進。