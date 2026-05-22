鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-22 18:41

研調機構 Counterpoint 今 (22) 日發布報告指出，網路巨頭 Google 在今年的開發者大會上全面布局 Agentic AI 生態，不僅推出新一代 Gemini AI 模型，更攜手三星電子 (005930-KR) 等合作夥伴，同步展示搭載 Android XR OS 的 AI 智慧眼鏡 。此舉顯示 Google 正從搜尋、支付到穿戴裝置全面建立下一世代生態系，朝向 AI 代理部署與商業化邁進 。

研調：Google推Android XR操作系統卡位AI眼鏡 三強鼎立局面逐步成形。(圖：shutterstock)

在商業化模式與業務展望方面，Google 此次推出了每月 100 美元的 Google AI Ultra 訂閱方案，積極建立人工智慧的獲利模式 。同時，大會發表的全新 Universal Commerce Protocol 與 Agent Payments Protocol，也為未來 AI 代理自主購物與支付建立基礎，預期將 Search 重新定義為 AI 代理入口，進一步改變企業數位行銷與廣告模式 。

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針對智慧眼鏡的商業化布局，Google 採取開放平台模式，攜手三星、Gentle Monster 與 Warby Parker 共同合作 。在團隊分工上，三星主要負責硬體設計，Gentle Monster 與 Warby Parker 負責眼鏡設計與光學支援，Google 則提供操作系統與 Gemini AI 的整合能力，未來預期將有更多安卓代工廠與時尚品牌加入該生態系 。

研調機構全球智慧眼鏡追蹤報告顯示，目前 Meta 約掌握了全球 80% 的 AI 智慧眼鏡市場，主要偏重於社群平台的整合 。然而，Google 擁有更完整的網路服務生態系，包括運算、地圖與影音等服務，更有機會打造與安卓手機深度整合的原生 AI 體驗，且該操作系統同時支援安卓與 iOS 裝置，有助於擴大對蘋果用戶的吸引力 。