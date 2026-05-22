〈新代法說〉Q1大賺1.5個股本！市場需求看到年底 蘇州新廠Q4啟用

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-22 20:24

新代科技 (7750-TW) 今(22)日舉行 2026 年第一季法說會，受惠於全球供應鏈彈性調配、中高階市場需求暢旺，新代首季繳出歷史最優異成績單，大賺 1.5 個股本，EPS 達 15.38 元，前 4 月營收年增率更突破 6 成。總監黃芳芷指出，面對全球供應鏈洗牌與日系大廠交期拉長，新代首季毛利率衝上 48.77% 創新高，雖 6 月起產業進入傳統淡季，但預期 6 至 8 月營收仍將較去年同期成長，市場需求看到年底，此外，第四季蘇州新廠與明年馬來西亞二廠產能將陸續開出。

新代科技總管理處總監黃芳芷。(圖/新代科技)

新代第一季營收達 48.65 億元，季增 31.6%、年增 49.4%；稅後純益 10.74 億元，季增 28.1%、年增 122.8%，每股純益 (EPS) 高達 15.38 元，單季營收與獲利雙雙刷新歷史紀錄。此外，新代 4 月營收達 29.2 億元，年增 94.87%；累計前 4 月營收為 77.84 億元，年增 63.77%。

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黃芳芷表示，看到 4 月營收成長 95%，感到非常開心，這並非一次性拉貨，而是新代在近期全球供應鏈變動之際，展現高度的供應鏈韌性，成功承接國際高端市場的轉單效益。不過，一則以喜一則以憂，憂的不是訂單，而是要努力備更多庫存去跟日本人搶時間。「現在 Fanuc 交期超過 90 天、接不了單，客戶擴廠買不到就會改買新代，這就是我們最好的時間點」。她對全球布局持審慎樂觀看法，海外市場將會穩紮穩打地走下去。

針對法人關心的 IC 與 DRAM 漲價對毛利率的衝擊，黃芳芷表示，首季因高階產品出貨占比高，單季毛利率衝上 48.77% 的高水準，雖然第 2 季至第 3 季可能受到零組件漲價的遞延性財務波動，但公司內部已由總經理親自掌舵「兩手策略」，積極推進 A、B 雙供應商驗證與產品設變，預期後續毛利率仍將穩健維持在公司設定的 45% ±2% 合理長期區間內。

在財務結構方面，新代科技自去年第 3 季掛牌上市並進行現金增資後，資產負債表表現極為健康，負債比率持續下降，且今年首季合併財報完全沒有壞帳數字，應收帳款收款品質優異；年化股東權益報酬率 (ROE) 更回升至 37% 的高水準。

談及海外布局，黃芳芷表示，新代科技採取穩紮穩打策略，為支撐全球營運並建構具韌性的供應體系，位於中國的蘇州新廠預計將於今年第四季啟用。